Трамп попросит ещё $8,6 миллиардов на строительство стены

Президент США Дональд Трамп в понедельник запросит у Конгресса ещё 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков.

Это больше чем в шесть раз превышает объем средств, выделенных на проекты, связанные с охраной границ, в этом и предыдущем финансовом году. Требование Трампа выделить эти средства привело в конце прошлого года к "шатдауну" – приостановке работы государственных учреждений США, который продолжался 35 дней, став самым длительным в истории страны.

По информации The Washington Post, 5 миллиардов долларов для финансирования проекта по строительству стены Трамп намерен получить из бюджета министерства внутренней безопасности и 3,6 миллиарда - из средств министерства обороны.

Против строительства стены выступают демократы, считая его ненужным и аморальным, и, поскольку они контролируют Палату представителей, маловероятно, что запрос президента будет одобрен Конгрессом. Лидеры демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер уже предупредили главу государства об опасности нового противостояния.

Намерение построить стену - было одним из основных обещаний Трампа в ходе первой предвыборной кампании в 2016 году. Лозунг "завершить стену" уже стал одним из главных в его кампании за переизбрание в 2020 году.