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Boeing отменила презентацию новых самолётов из-за катастрофы в Эфиопии

Место катастрофы самолёта Ethiopian Airlines, Эфиопия, 10 марта 2019 года

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Компания Boeing после крушения пассажирского самолета Ethiopian Airlines объявила об отмене презентации новых самолётов "Боинг-737 MAX 8". Она должна была пройти в Сиэтле 13 марта. Представитель компании в разговоре с Reuters заявил, что своей приоритетной задачей Boeing считает сейчас поддержку клиентов.

Тем временем власти Китая приняли решение приостановить полеты "Боинг-737 MAX 8" на всех внутренних авиарейсах. Они объяснили это соображениями безопасности. Лайнер именно этой модели потерпел крушение 10 марта в Эфиопии.

Самолёт компании Ethiopian Airlines вылетел из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби и разбился через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое граждан России. Перед крушением пилот успел сообщить о проблемах на борту. Ethiopian Airlines приостановили полёты на "Боинг-737 MAX 8".

Это первая в 2019 году в мире катастрофа крупного пассажирского самолёта, выполнявшего регулярный рейс. В октябре прошлого года в Индонезии разбился самолет той же модели – "Боинг-737 MAX 8", тогда погибли 189 человек.

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