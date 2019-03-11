Boeing отменила презентацию новых самолётов из-за катастрофы в Эфиопии

Компания Boeing после крушения пассажирского самолета Ethiopian Airlines объявила об отмене презентации новых самолётов "Боинг-737 MAX 8". Она должна была пройти в Сиэтле 13 марта. Представитель компании в разговоре с Reuters заявил, что своей приоритетной задачей Boeing считает сейчас поддержку клиентов.



Тем временем власти Китая приняли решение приостановить полеты "Боинг-737 MAX 8" на всех внутренних авиарейсах. Они объяснили это соображениями безопасности. Лайнер именно этой модели потерпел крушение 10 марта в Эфиопии.

Самолёт компании Ethiopian Airlines вылетел из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби и разбился через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое граждан России. Перед крушением пилот успел сообщить о проблемах на борту. Ethiopian Airlines приостановили полёты на "Боинг-737 MAX 8".



Это первая в 2019 году в мире катастрофа крупного пассажирского самолёта, выполнявшего регулярный рейс. В октябре прошлого года в Индонезии разбился самолет той же модели – "Боинг-737 MAX 8", тогда погибли 189 человек.