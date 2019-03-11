"Новая газета" опубликовала еще два видео пыток заключенных

Юристы фонда "Общественный вердикт" передали в редакцию "Новой газеты" новые видео издевательств над заключенными в исправительной колонии №1 Ярославской области.

На первом трёхсекудном фрагменте видео запечатлено, как обнаженный мужчина сидит на корточках перед сотрудниками в форме. Затем один оперативник говорит человеку с регистратором "Выключай". На втором отрывке уже сильно избитого заключенного заставляют выкурить сигарету за другим осужденным. "Нас тут сорок, а ты один", — говорит один из сотрудников.

Правозащитники выяснили, что на видео попали издевательства над заключенным ярославской колонии Павлом У., который освободился летом прошлого года. После освобождения он стал заявителем фонда "Общественный вердикт" и дал подробнейшие показания.

В феврале 2017 года сотрудники колонии попытались вывести Павла У. из камеры для физического наказания. Он отказался выходить , его вытащили силой и отвели в камеру ШИЗО, расположенную прямо напротив "класса воспитательной работы", известного по видео пыток заключенного Евгения Макарова. По словам Павла У., дверь в камеру была открыта, и он мог наблюдать, как в классе начали собираться сотрудники с дубинками, киянкой (деревянный молоток) и куском фанеры. Заключенного раздели, завязали рот большим вафельным полотенцем, положили на парту и начали избивать. По словам Павла У., он дважды терял, тогда его снимали с парты и обливали водой.

Вторая запись, предоставленная правозащитниками "Новой газете", осуществлена на видеорегистратор сотрудника администрации Владимира Костюка. На ней он избивает заключенного Павла Соколова, у которого была тяжёлая травма головы. Как стало известно "Новой газете", что позже Владимир Костюк был уволен из колонии.

Правозащитники полагают, что, по крайней мере, одна из этих записей уже имеется в распоряжении правоохранительных органов. Однако управление Федеральной службы исполнения наказаний не сочло необходимым сообщить о его содержании. В "Новой газете" считают, что только публикация видео гарантирует возбуждение уголовных дел о пытках заключенных.

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств – их удалось добыть юристу "Общественного вердикта" Ирине Бирюковой. По этому уголовному делу арестовано больше 15 сотрудников ФСИН.