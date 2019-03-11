Переговоры Мэй с ЕС "зашли в тупик" перед голосованием о Брекзите

Переговоры Британии с Евросоюзом о внесении изменений в текст соглашения о Брекзите "зашли в тупик", и премьер-министр Тереза Мэй, по всей вероятности, откажется от запланированной на сегодня поездки в Брюссель. Это утверждают британские СМИ со ссылкой на источники в британском кабинете.

Отсутствие изменений в проекте соглашения, по всей вероятности, будет означать, что британский парламент вновь его отвергнет.

Голосование в парламенте должно состояться завтра, 12 марта. Однако, как пишет в понедельник политический обозреватель The Sun, премьер-министр может попытаться вновь перенести окончательное голосование по проекту, а завтрашнее голосование превратить в процедурное.

Ранее Мэй обещала парламенту, что в случае, если проект соглашения будет отклонён, она на этой же неделе предложит депутатам выбрать между выходом из ЕС 29 марта без какого-либо соглашения, или же переносом даты Брекзита на конец июня, чтобы выиграть время. Ни один из этих вариантов, по мнению премьера, не является оптимальным.