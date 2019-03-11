Переговоры Мэй с ЕС "зашли в тупик" перед голосованием о Брекзите

Переговоры Британии с Евросоюзом о внесении изменений в текст соглашения о Брекзите "зашли в тупик", и премьер-министр Тереза Мэй, по всей вероятности, откажется от запланированной на сегодня поездки в Брюссель. Это утверждают британские СМИ со ссылкой на источники в британском кабинете.
Отсутствие изменений в проекте соглашения, по всей вероятности, будет означать, что британский парламент вновь его отвергнет.
Голосование в парламенте должно состояться завтра, 12 марта. Однако, как пишет в понедельник политический обозреватель The Sun, премьер-министр может попытаться вновь перенести окончательное голосование по проекту, а завтрашнее голосование превратить в процедурное.
Ранее Мэй обещала парламенту, что в случае, если проект соглашения будет отклонён, она на этой же неделе предложит депутатам выбрать между выходом из ЕС 29 марта без какого-либо соглашения, или же переносом даты Брекзита на конец июня, чтобы выиграть время. Ни один из этих вариантов, по мнению премьера, не является оптимальным.
- Дата выхода Британии из ЕС - 29 марта - сейчас установлена законом. Чтобы её перенести, за оставшиеся менее чем три недели надо успеть принять поправки к закону. Кроме того, с переносом даты должен согласиться ЕС.
- Оппозиция в парламенте, в том числе её ведущая сила - лейбористы - в сложившейся ситуации выступают за повторный референдум по Брекзиту. Часть же правящих консерваторов, выступающих за Брекзит, не хочет голосовать за имеющийся проект соглашения с ЕС, они считают его невыгодным для Британии.
- Парламент ранее поручил Мэй добиться от ЕС уступок по крайней мере по вопросу о границе с Ирландией. Однако переговоры на данный момент так и не привели к успеху.
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