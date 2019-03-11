В Комсомольске-на-Амуре полиция пришла к юным актерам

В Комсомольске-на-Амуре полицейские пришли к несовершеннолетним актёрам первого фестиваля активистского искусства "Цвет шафрана". Разговор касался театральных постановок, происходил без родителей. В результате дети очень напуганы, сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии" активистка, театральный режиссер и организатор фестиваля Юлия Цветкова.

По её словам, детей расспрашивали о фестивале, о причине отмены, о пропаганде, которую она якобы ведёт. На них давили и "выкручивали" их слова", рассказала Цветкова.

Кроме того, активистка сообщила о том, что на неё поданы три заявления в полицию. Заявителей она не знает.

Ранее мэрия Комсомолька-на-Амуре запретила фестиваль "Цвет шафрана" после того, как чиновники узнали об антивоенных открытках и спектакле против гендерных стереотипов в программе мероприятия. Организаторы фестиваля нашли частное помещение для фестиваля, не связанное с администрацией города. Фестиваль запланирован на ближайшие выходные.

Это первое подобное мероприятие в Хабаровском крае. Активисты планируют четыре театрально-танцевальных постановки – против буллинга и насилия, против агрессии и оружия, против гендерных стереотипов и историческую – о пражской весне. Все постановки поставлены молодежным театром "Мерак", актерам которого от 6 до 17 лет.