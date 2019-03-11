В Набережных Челнах задержан активист, "похоронивший" Путина

В Набережных Челнах полицейские задержали местного активиста Карима Ямадаева, который, по их версии, создал инсталляцию в виде могилы президента России Владимира Путина недалеко от здания Следственного комитета.

На задержанного составлен протокол о "повторном нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток.

По словам адвоката Ямадаева Рузиля Мингалимова, полицейские забрали активиста в воскресенье вечером прямо из дома. После составления протокола, его должны были отвезти в суд, но материалы дела до сих пор туда не поступили.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестные установили у здания Следственного комитета в Набережных Челнах могилу Владимира Путина.