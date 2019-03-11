В Гамбурге прошла премьера "Набукко" в постановке Серебренникова

Находящийся по домашним арестом российский режиссёр Кирилл Серебренников поставил оперу "Наббуко" Джузеппе Верди в Гамбурге. Премьера состоялась 10 марта в Государственном оперном театре.

В постановке поднимаются проблемы антимигрантского популизма и ксенофобских настроений, которые разгорелись в условиях кризиса беженцев в Европе. Премьера прошла без присутствия Серебренникова, который уже почти два года находится под домашним арестом в Москве.

Постановка стала возможной в том числе благодаря адвокату и другу Кирилла Серебренникова, который был втором режиссёром, Евгению Кулагину. Через него, не имея доступа к интернету и телефону, Серебренников передавал указания артистам и дизайнерам. Видео с репетиций в Гамбурге доставлялись режиссёру на USB-носителях каждый день в его квартиру в Москве.

Художественного руководителя "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 133 из 216 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на театральный проект "Платформа". На скамье подсудимых также оказались генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, её генеральный директор Юрий Итин и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум. Они отрицают свою вину и считают дело сфабрикованным.