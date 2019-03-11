Полиция не стала возбуждать дело из-за обряда с сожжением верблюдов

Полиция в Ангарске Иркутской области отказалась возбуждать уголовное дело в связи с ритуальным сожжением верблюдов местными шаманами. Об этом сообщает издание Znak.com.

Возбуждение дела по статье "Жестокое обращение с животными" ранее инициировала прокуратура Ангарска по результатам проверки. В МВД, однако, решили, что в действиях местных шаманов не было состава преступления. Прокуратура согласилась с решением.

Видеозапись обряда была опубликована в сети 21 февраля. На записи видно, как пять верблюдов тащат к месту проведения обряда, а затем как их туши сжигают на костре. Шаманы из организации "Вечно синее небо", которой руководит заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, объявили это "ритуалом жертвоприношения для укрепления России и её народов". По словам Цыбикова, верблюды не были сожжены заживо, перед сожжением их забили. Шаман сослался на то, что так же поступает и глава Чечни Рамзан Кадыров - вероятно, имея в виду мусульманский праздник Курбан-Байрам. По словам Цыбикова, посредством церемонии её участники "восстанавливают незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашего большого государства".

Действия своего заместителя подверг критике верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Он заявил, что не разрешал сжигать верблюдов в Иркутской области, назвав это "инициативой шамана Цыбикова". "Это не шаманизм, это сатанизм", – сказал верховный шаман.

Ранее Госдума России приняла закон о жестоком обращении с животными, согласно которому за живодёрство грозит срок до трёх лет лишения свободы, а если преступление совершено группой лиц – до пяти лет.