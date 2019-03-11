Атлеты из России пока не смогут выступить под национальным флагом

Международная федерация лёгкой атлетики продлила запрет для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает Reuters.

В федерации обосновали решение тем, что не получили необходимых данных от московской антидопинговой лаборатории. Спортсменов из России смогут допустить на международные соревнования под нейтральным флагом. Кроме того, Россия должна выплатить компенсацию Спортивному арбитража за рассмотрение заявок российских атлетов на участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Международная федерация лёгкой атлетики ввела ограничения в отношении Всероссийской федерации в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства. С момента введения ограничений российские атлеты не могут принимать участие в международных соревнованиях под национальным флагом.

Российское антидопинговое агентство было дисквалифицировано в 2015 году за нарушение антидопинговых правил. В сентябре 2018 года Международное антидопинговое агентство восстановило российское ведомство в правах. Условием восстановления стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах российских спортсменов. До конца июня 2019 года российская сторона должна передать для проверки все подозрительные допинговые пробы из московской лаборатории.