Митрополит Тихон Шевкунов написал пьесу о Крыме

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), наместник Псково-Печерского монастыря, которого в прессе называют "духовником Путина", в апреле 2019 года выпустит в свет пьесу об истории Крымского полуострова. Об этом сам Тихон Шевкунов сообщил на XXI Корнилиевских чтениях в Пскове. Тема чтений - "Свидетельству о Христе в современном мире".

"Я сейчас заканчиваю урывками абсолютно пьесу. Сейчас осталось дописать буквально полстраницы, и она уже «с колёс» идет в постановку. Постановка состоится в Крыму. Пьеса касается истории Крыма, истории Херсонеса, поисков духовных путей от античности до наших дней. Надеюсь, что сейчас хватит времени где-то до середины апреля ее доредактировать и отдать в постановку", – рассказал митрополит Тихон.

Он отметил, что на сцене она выйдет уже летом 2019 года. "Сцену мы создали в Херсонесе. По пьесе также собираются ставить фильм", – заявил митрополит.

Тихон Шевкунов с делегацией Сретенского монастыря, который он возглавлял до 2018 года, приезжал в аннексированный Крым в мае 2016 года. Он посещал города Севастополь и Симферополь. "Что касается отношения к присоединению Крыма, то это, конечно, был просто абсурд, полный абсурд, который осознавали все. Крым, политый кровью, Крым, вымоленный молитвами, Крым как место крещения русского народа, всего русского народа, в том числе украинцев, белорусов. И вдруг он вне России. Конечно, это абсурд", – ответил тогда Шевкунов на вопрос о его личном отношении к событиям 2014 года.

В ноябре 2018 года Псково-Печерский монастырь, где митрополит Тихон Шевкунов сейчас занимает должность наместника, по ряду свидетельств с визитом посещал президент России Владимир Путин. Официально о посещении не сообщалось. Монастырь в тот день шесть часов был закрыт для всех туристов и паломников, а многим работникам монастыря дали внеочередной выходной.

Тихон Шевкунов - автор ставшей бестселлером книги "Несвятые святые", а также концепции выставки "Россия - моя история". На вопрос о том, является ли он духовником Путина, он ответил так: "Владимир Владимирович Путин имеет возможность консультироваться с немалым числом компетентных людей – от Святейшего патриарха до простых священников и мирян. В числе таких священников и ваш покорный слуга, это действительно так". При этом он отверг предположения, что оказывает "особое влияние" на президента.

В эти дни отмечается пятая годовщина аннексии Россией Крыма, не признанной подавляющим большинством стран мира.