Сергея Зверева вызвали в полицию после пикета на Красной площади

Стилиста и певца Сергея Зверева вызвали в полицию, чтобы оформить протокол о нарушении правил проведения митингов. Об этом сообщил сам Зверев, опубликовав в Instagram фото повестки о необходимость явиться 24 апреля в московский ОВД "Китай-Город" по вопросу об оформлении протокола об административном правонарушении.

В чём именно обвиняют Зверева - в повестке не указано, однако, по всей видимости, речь идёт об одиночном пикете, который стилист провёл 3 марта в Москве на Красной площади. Зверев протестовал против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Он сам сообщил о пикете в Инстаграме, выложив свое фото с акции.

"Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? 🌊🌊🌊 Хватит уничтожать природу!!! ‼️‼️‼️" – подписал свое фото на фоне Кремля Зверев, выросший в прибайкальском поселке Култук. Артист заявил, что акцию ни с кем не согласовывал.

По закону, одиночные пикеты не требуют согласования, однако Красная площадь отнесена к "территориям, прилегающим к резиденции президента", а в таких местах публичные акции запрещены без особого разрешения. Участников одиночных пикетов на Красной площади неоднократно задерживали. Зверев задержан не был.

В конце января стилист публично поддержал в соцсети петицию против строительства китайской компанией завода на берегу озера Байкал, и документ быстро собрал в сети свыше полумиллиона подписей. В Байкальской природоохранной прокуратуре редакции "Сибирь.Реалий" сообщили о том, что новый иск ведомства по поводу строительства предприятия сейчас находится в производстве городского суда прибайкальского города Слюдянка.