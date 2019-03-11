США в связи с Венесуэлой ввели санкции против российского банка

Министерство финансов США ввело санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" в рамках расширения санкций против Венесуэлы. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

Американские власти считают, что "Еврофинанс Моснарбанк" обслуживает операции венесуэльской нефтегазовой корпорации PDVSA, которая была включена в санкционный список США в январе.

Почти половиной акций российского банка владеет национальный банк Венесуэлы. Другие акционеры - структуры ВТБ и "Газпромбанка".

СМИ ранее - ещё до введения последнего раунда санкций - сообщали, что правительство и крупные компании Венесуэлы совершают платежи через "Еврофинанс Моснарбанк". Утверждалось также, что банк стал первым, начавшим работу с венесуэльской криптовалютой Petro.