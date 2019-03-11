США в связи с Венесуэлой ввели санкции против российского банка

Министерство финансов США ввело санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" в рамках расширения санкций против Венесуэлы. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.
Американские власти считают, что "Еврофинанс Моснарбанк" обслуживает операции венесуэльской нефтегазовой корпорации PDVSA, которая была включена в санкционный список США в январе.
Почти половиной акций российского банка владеет национальный банк Венесуэлы. Другие акционеры - структуры ВТБ и "Газпромбанка".
СМИ ранее - ещё до введения последнего раунда санкций - сообщали, что правительство и крупные компании Венесуэлы совершают платежи через "Еврофинанс Моснарбанк". Утверждалось также, что банк стал первым, начавшим работу с венесуэльской криптовалютой Petro.
- Соединённые Штаты ввели санкции против PDVSA, чтобы лишить валютных поступлений режим президента Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным главой государства.
- Россия поддерживает Мадуро. На прошлой неделе было объявлено о переносе европейской штаб-квартиры PDVSA в Москву.
- В последние дни во многих регионах Венесуэлы из-за серии аварий на электростанциях отсутствует электроэнергия. Страна уже несколько лет в тяжёлом экономическом кризисе.
- Вашингтон поддерживает главу парламента и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого США и их союзники признали временным президентом страны.
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