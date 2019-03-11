В Иране правозащитница Насрин Сотудех приговорена к 7 годам

Иранская правозащитница и адвокат Насрин Сотудех приговорена революционным судом в Тегеране к семи годам тюрьмы, сообщило агентство AFP со ссылкой на иранские СМИ.



По словам назначенного государственного адвоката, "приговор был вынесен заочно", так как его подзащитной не было в зале суда.



Французское издание Le Point сообщает, что 55-летняя Насрин Сотудех в настоящее время отбывает в тегеранской тюрьме срок по другому приговору. Она была арестована 13 июня 2018-го и затем приговорена к пяти годам за «шпионаж».



Международная правозащитная организация Amnesty International на днях поддержала Насрин Сотудех. Её мирная деятельность, в частности деятельность как адвоката, направленна на отмену обязательного ношения иранскими женщинами хиджаба, заявила Amnesty International. По всей вероятности, эта деятельность Насрин Сотудех и была использована для того, чтобы подвергнуть её уголовному наказанию, — считают правозащитники из Amnesty International. Второй причиной осуждения Насрин Сотудех правозащитники называют её борьбу за отмену смертной казни в Иране.

В 2012-м году Европарламент наградил Насрин Сотудех премией имени Андрея Сахарова.