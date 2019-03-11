Орбан и Вебер обсудят угрозу исключения Fidesz из фракции Европарламента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник 12 марта встретится с главой Европейской народной партии Манфредом Вебером, чтобы обсудить угрозу исключения партии Орбана Fidesz из фракции. Встреча пройдёт в Будапеште, сообщает Associated Press.



Инициативу об исключении партии Орбана из фракции Европейского парламента на днях предложили члены Европейской народной партии, в связи с антииммиграционными плакатами, выпущенными на деньги венгерского правительства.





На улицах венгерских городов в середине февраля появились плакаты с надписью «Ваше право – знать, что Брюссель собирается сделать», изображающие председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера вместе с венгерско-американским бизнесменом Джорджем Соросом. Орбан неоднократно обвинял Сороса в попытках повлиять на европейских лидеров, чтобы добиться открытия границ для мусульманских беженцев.



Вебер призвал Орбана приостановить кампанию и извиниться.



В последнем квартале 2018 года, правительство Венгрии израсходовало около 46 миллионов евро на политический маркетинг, сообщил венгерский портал Atlatszo.



Европейская народная партия - лидирующая в Европейском парламенте партия правоцентристского толка, а Маелфред Вебер – её ведущий кандидат на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в конце мая этого года.