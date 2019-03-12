Напавший на Еврейский музей в Брюсселе получил пожизненный срок

Суд в Бельгии приговорил гражданина Франции Мехди Неммуша к пожизненному заключению за теракт в Еврейском музее Брюсселя в 2014 году. Ранее суд присяжных признал его виновным в убийстве четырёх человек.

Защита уже объявила, что не будет обжаловать приговор.

Вместе с Неммушем судили француза Насера Бендрера, который помог ему достать оружие. Бендрер получил 15 лет тюрьмы.

24 мая 2014 года Неммуш открыл стрельбу из автомата Калашникова по посетителям Еврейского музея в центре Брюсселя. Три человека погибли на месте, еще один был тяжело ранен и умер позже в больнице. Неммуша задержали спустя шесть дней на юге Франции. Вскоре после этого Франция выдала Неммуша бельгийским властям.

Мехди Неммуш - француз алжирского происхождения. Ранее пять лет провёл в тюрьме за грабеж. В 2013 году уехал в Сирию, где, по данным следствия, воевал в рядах "Исламского государства", террористической группировки, запрещенной во многих странах, включая Россию.

Во Франции Неммуш проходит по делу о взятии в заложники в Сирии четырех французских журналистов. Двое из них дали показания в Брюсселе, заявив, что Неммуш был их тюремщиком и организатором пыток.