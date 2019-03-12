Лондон и Брюссель договорились об изменениях в условиях Брекзита

Великобритания и Европейский союз достигли компромисса на дополнительных переговорах о судьбе соглашения о Брекзите. На встрече британского премьера Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о выходе Британии из ЕС Мишелем Барнье в Страсбурге были были согласованы "юридически обязывающие изменения" в соглашении о Брекзите. В частности, Лондон и Брюссель договорились об отсутствии контроля на границе между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и Ирландией в составе ЕС. Новое соглашение по этому вопросу заключат к декабрю 2020 года.

Юнкер подтвердил достижение договоренности с Лондоном. Об этом глава Еврокомиссии написал в твиттере.

Юнкер подчеркнул, что согласованные дополнения к договору по Брекзиту являются самым последним предложением Лондону. "Третьего шанса не будет", - сказал глава Еврокомисии. "Выбор прост: либо эта сделка, либо Брекзит может вообще не произойти", - заявил Юнкер.

Достигнутые в Страсбурге соглашения сегодня будут вынесены на голосование в британском парламенте. Ранее Мэй обещала парламенту, что в случае, если проект соглашения будет отклонён, она на этой же неделе предложит депутатам выбрать между выходом из ЕС 29 марта без какого-либо соглашения, или же переносом даты Брекзита на конец июня, чтобы выиграть время. Ни один из этих вариантов, по мнению премьера, не является оптимальным.

Дата выхода Британии из ЕС – 29 марта – сейчас установлена законом. Оппозиция в парламенте, в том числе её ведущая сила– лейбористы –выступают за повторный референдум по Брекзиту. Часть же правящих консерваторов, выступающих за Брекзит, не хочет голосовать за имеющийся проект соглашения с ЕС, они считают его невыгодным для Британии. Ранее парламент поручил Мэй добиться от ЕС уступок по крайней мере по вопросу о границе с Ирландией.