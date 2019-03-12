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США на этой неделе отзовут дипломатов, остающихся в Венесуэле

Государственный департамент США

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Государственный департамент США объявил, что до конца недели выведет из Венесуэлы всех остающихся там американских дипломатов. Причиной такого шага в Вашингтоне назвали "ухудшение ситуации в стране после продолжительных политических волнений.

Заявление Государственного департамента последовало за выводом в конце января всех членов семей дипломатов и сокращения штата посольства до минимума. Внешнеполитическое ведомство США считает, что присутствие американских дипломатов в Венесуэле "ограничивает политические возможности Пентагона".

В заявлении не указывается конкретный день, когда дипломаты покинут Каракас.

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