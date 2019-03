В последние несколько дней очень много говорят и спорят о личной жизни Майкла Джексона.

Повод - документальный фильм "Покидая Неверленд", обвиняющий покойного певца в совращении детей.

Ксения Болецкая:

Первый канал 15-16 марта после полуночи покажет скандальный фильм о Майкле Джексоне с обвинениями в педофилии. В этой документалке, снятой по заказу HBO, двое мужчин детально рассказывают как певец их совращал и занимался с ними сексом, пока они были детьми. Фильм сначала показали на Сандэнс, пару дней назад его показал сам HBO. Скандал жуткий: Джексона и раньше обвиняли в педофилии, но общество в США с тех пор сильно поменялось, кто-то говорит, что больше не будет слушать его песни, радиостанции убирают его из ротации и тд. Пока непонятно будет ли массовый бойкот или обойдется снова

Илона Егиазарова:

В документальной ленте доказывается, что Майкл Джексон был педофилом. И это ужасно. Ужасно, если правда. Ужасно, потому что именно этот гениальный музыкант. Фильм основан на шокирующих воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые в 10- и 7-летнем возрасте гостили в сказочном поместье Джексона и вроде бы подвергались там насилию. Спустя 31 год они решили рассказать про это под камеру. У каждого растут сыновья и вроде они делают это ради них. У меня масса вопросов ко всей этой истории, особенно к родителям Сейфчака и Робсона, которые "чувствовали, что их дети отдаляются", но ничего не сделали...

В свое время читала "исследования" Яна Гальперина на эту же тему, и все там зыбко, все за и против какие-то неубедительные... В общем, дождусь премьеры. А журнал Rolling Stone между тем уже дал фильму такую рецензию: «Тяжело смотреть, еще тяжелее пройти мимо и невозможно забыть...».

Мария Захарова:

Исключительно личное мнение.

Фильм HBO про детей, ставших жертвами насилия со стороны МайклаДжексона, посмотрела. Залпом. Ночью. Все премии мира к ногам режиссёра, оператора и команды. Фантастическая работа.

В своё время на меня произвёл похожий эффект «Alpha-dog». Но то художественный фильм. А это 4 часа живых интервью.

Если говорить о сути истории, то самое драматичное, на мой взгляд, это то, как манипулировали чувствами детей. Как их заставляли ревновать, сталкивали, приближали и вышвыривали. Как их приучали к мысли, что любовь надо заслужить, превращая в эмоциональных рабов, обреченных на вечные кандалы одиночества. Хотя, давайте уж откровенно, чудовищно в этой истории всё: от родителей до адвокатов.

UPD в комментариях пишут, что главные герои фильма врут и делают это за деньги. То есть вы хотите сказать, что на HBO могут показывать 4-часовой фейк?!! Альтернатива так себе, если честно: либо мировая звезда годами растлевал детей либо мировой канал сознательно снял фейк глобального масштаба.

Елена Савенко:

Фильм очень мощный и откровенный, провоцирующий на размышления и рефлексию. Я ощущаю сильную эмоциональную связь с этими мужчинами, я очень хорошо понимаю их, так как я сама дважды становилась жертвой сексуального насилия, один раз — в детстве, до совершеннолетия.

Меня невероятно поразила их сила и смелость, потому что рассказывать о таком опыте — безумно сложно, почти невозможно.

Во-первых, себя вообще сложно идентифицировать как жертву, соединить в один образ беспомощное загнанное существо, которым ты становишься в ситуации насилия, и свою сильную, яркую и находчивую личность. Сложно сказать себе — да, я была жертвой, я была беспомощна, у меня не было выбора.

Во-вторых, после акта насилия ты ощущаешь так много эмоций, таких страшных и таких сильных, что их избегание — становится вопросом выживания. Поэтому ты как бы отделяешься от своего тела, перестаешь его чувствовать, научаешься смотреть на себя со стороны. Это такое базовое отрицание самой себя, которое делает невозможной даже минимальную рефлексию.

В-третьих, если тебе повезло (с помощью терапии или ещё каким-нибудь чудом) справится с отрицанием и признаться себе в том, что ты стала жертвой насилия, что твоим телом воспользовался кто-то против твоей воли, и этот кто-то — был твоим близким или любимым, или просто кем-то, кого ты уважала и кем восхищалась всю сознательную часть жизни — то рассказать об этом опыте (что в теории может принести тебе некоторое облегчение) всё равно будет непросто. В лучшем случае, люди просто проигнорируют твой пост, поскорее отпишутся от тебя или скажут, мол, ну зачем этот негатив. НЕГАТИВ. А в худшем — ты станешь жертвой травли, а твоё поведение и всю тебя будут препарировать незнакомые люди из Интернета. Не в твою пользу и не стесняясь в выражениях.

У героев Неверленда ситуация ещё осложнена тем, что они — мужского пола (что добавляет агрессии гомофобам), а их абьюзер — очень известный человек. Который еще и умер. И эти, случайные в общем-то, обстоятельства дают озлобленной аудитории Интернета дополнительный фундамент для травли. Как будто смерть человека делает его святым, а время, прошедшее со дня акта насилия, увеличивает размер его нимба.

Я думаю, что именно по всем этим причинам Маколей Калкин не захотел признаваться в том, что он тоже был жертвой Майкла Джексона. Но после этого фильма у меня нет ни тени сомнения, что Майклу удалось изнасиловать всех многочисленных мальчиков, которыми он себя окружал. Всех до единого.

Анна Кифенко:

Посмотрела Leaving Neverland - Documentary

Страшно, конечно.

Очень страшно.

Но ни секунды не верю, что матери этих мальчиков не знали о том, что происходит за закрытой дверью спальни Майкла.

Когда твой семилетний сын в течение 7 лет спит в одной постели с половозрелым мужчиной, когда ребенок ведет шестичасовые телефонные беседы и состоит в постоянной переписке с месседжами «обнимаю тебя», «целую», «люблю тебя» - не с мамой, не папой, не родственником, не с подружкой, а со взрослым посторонним мужиком… Вот не верю.

Нет, ну в то, что не хотели признаваться себе - верю. В то, что не пускали такую мысль в сознание, ибо опасно (может же рухнуть вся налаженная перспективная жизнь) - тоже верю. Но в то, что не знали - неа. Вообще нет.

И еще что меня зацепило.

Это нельзя назвать насилием в чистом виде. Джексон не привязывал детей, не жаждал сопротивления. Он похоже искренно любил их. Ну, был влюблен в каждого, в той или иной степени. И не доходил до прямого полового контакта.

Так вот. Обаяние его личности, невероятная харизма, музыкальный талант в сочетании вот с этими действиями сексуального характера - это и есть самое страшное.

Потому что герои фильма до сих пор любят его. До сих пор восхищаются им, он много делал для каждого из них. Но вместе с тем они не могут не понимать, что его поведение аморально. Ужасно. Растлительно. И в результате в их головах организовалась такая каша, которая и сломала каждого из них. Их боль - в их растерянности. В полной ценностной дезориентации.

Вот где настоящая трагедия.

Ольга Галицкая:

Посмотрела первую часть «Покидая Неверленд». Очень тяжело. Страшно. История не про грубое, очевидное и однозначное насилие. Все в рассказанных отношениях поп-звезды и его малолетних поклонников происходило почти незаметно, мягко, без всякой агрессии, но неуклонно, последовательно и неизбежно. Визажист певца говорила, что Майкл сам как 9-летний ребёнок. Однако, это был взрослый мужчина, богатый и невероятно знаменитый. Для своих почитателей он безусловный идол, учитель, бог. Они ослеплены его талантом, невероятным дружеским расположением к ним, неслыханной щедростью и как будто бы равенством, полным взаимопониманием, которое он всячески демонстрирует, возможностью чувствовать себя необходимыми ему. Спустя годы один из тех мальчишек вспоминает: «смотря на него, я думал - мы самые счастливые мальчики на свете. Он был больше, чем сама жизнь. И вдруг, ему нравишься ты, это же потрясающе».

Прельщение, соблазнение, развращение.

Как сказано в Писании: «кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, чтобы повесили на шею мельничный жёрнов и потопили его в глубине морской». Майкл Джексон именно это и сделал: соблазнил верующих в него.

Самое ужасное и трудно объяснимое, что любовь к нему их не покинула. Только жизнь оказалась сломанной бесповоротно.

И ничего они не выигрывают, решившись говорить - ни денег, ни каких-либо выгод, ровным счетом ничего. Но в одиночку носить груз этих воспоминаний, наедине с собой пытаться понять, как и почему это все могло с ними случиться, им тоже оказалось не под силу.

И ещё важно: в фильме нет обвинений, а есть стремление и попытка разобраться.

Ольга Карчевская:

Уф, мы посмотрели Leaving Neverland. Тяжелые 4 часа...

Тяжко смотреть такое в погожий воскресный денёк, когда ваш сын мирно спит между вами.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что герои фильма говорят правду. Ни тени сомнения.

Всех комментаторов под новостями об этом фильме в ру-сегменте мне хочется принудить к просмотру фильма (это, разумеется, чисто эмоциональная фраза).

Вообще для меня довольно странно это говорить на самом деле, потому что я правда не понимаю, почему вообще пострадавшие от child abuse в принципе должны доказывать, что они не верблюды. У меня очень много чувств по поводу этого фильма, но самое сильное - злость на то, как пострадавшим детям заткнули глотки просто единогласно. Всем миром. Тогда мы жили в совсем другом мире, и тот мир мне нравится значительно меньше, чем тот, в котором мы живём сейчас. Сейчас нападение на ребёнка, заявившего о том, что он подвергся сексуальному насилию, кажется уже чем-то совершенно диким. Желание обелить сексуального преступника - кажется таким же диким.

Вся rape culture прекрасно проиллюстрирована в этом кино. И презумпция недоверия жертве. И то, насколько вольготно в ней чувствуют себя влиятельные, наделённые деньгами, властью и всеобщим обожанием сексуальные преступники. И механика абьюза - как по учебникам. И то, как сложно жертве, особенно если речь о ребёнке, признать зло злом, и как невероятно сложно признаться в этом публично и столкнуться с мощной волной хейта в свой адрес, бояться за безопасность своей семьи, видеть свою жизнь разрушенной. Хочется обнять обоих мужчин и всех членов их семей, невыносимо смотреть на их детские фото и видео. И всех остальных, кто прошёл через то же самое, но не нашел в себе сил заявить об этом - сколько их было? Страшно подумать. Столько разрушенных жизней.

Очень тяжело смотреть на то, как плачут в кадре все эти мужчины и женщины, которых затронула эта история. Сами жертвы, их братья и сёстры, их матери.Такое не сыграть даже будучи профессиональными актёрами, а эти люди - явно не они. Это неподдельное горе.

Звёзд такой величины, как Майкл Джексон, больше не делают. Сейчас музыки стало слишком много, чтобы кто-то даже очень талантливый мог стать объектом всеобщего поклонения, так массово с ума больше ни по кому не сходят. Я даже не представляю, каким мужеством нужно обладать, чтобы пойти на конфликт с настолько могущественной персоной. Сейчас я непосредственно наблюдаю на примере своей близкой подруги, во что превращается твоя жизнь, когда ты заявляешь о том, что кто-то, обладающий властью - насильник. Не буду рассказывать, но просто поверьте - ни во что хорошее она не превращается. Это ад.

А там этот ад можно помножить на весь мир...

Просто посмотрите, фильм есть на ютюбе. Там есть ответы на вообще все вопросы - почему в суде они его оправдывали, куда смотрели родители, почему молчание прервано и многие другие.

Самая тяжелая лично для меня точка - это когда оба мальчика вырастают и сами становятся родителями, и это становится триггером для ретравматизации. Один мучается навязчивыми видениями о том, как Майкл делает всё то же самое с его ребёнком, второй говорит "сейчас мой сын подходит к возрасту, когда это со мной случилось, и это сводит меня с ума".

Самая триггерная для меня фраза: "Полноценный член взрослого мужчины во рту у семилетнего ребёнка" - сказанная выросшим этим самым ребёнком.

Андрей года два назад ездил в Америку на тренинг по противодействию child abuse, там разбирали много реальных кейсов и рассказывали о протоколах работы с пострадавшими детьми. Он говорит, что всё, что рассказывают герои фильма - полностью соответствует классической картине сексуального абьюза в отношении детей. Такого очень много. Такого намного больше, чем мы в состоянии осмыслить...

Ася Долина:

Пытаюсь понять, почему меня так страшно триггерит неверленд-гейт. Кстати, мне одной кажется, что сейчас ещё будут каминг-ауты?

1. Я была вполне себе поклонницей Майкла Джексона после того, как ребёнком побывала на его концерте в Москве. Альбом «History» заслушан до дыр, странную историю его личности я «отщепляла», пересадки кожи делали его в моих глазах, скорее, жертвой саморасизма, мне было его жалко

2. Для меня фильм « Leaving Neverland» вкупе с интервью героев и режиссёра Опре Уинфри - это просто гимн моего поколения травматиков, которые вскрывают нарывы абьюза, говорят о депрессиях и срывах вслух. Все мои друзья просиживают часы у психотерапевтов и разбирают свои истории «Майклов Джексонов», разрушают свои внутренние Неверленды, это то, чем живут люди моего возраста, мы все так или иначе в этой борьбе, будь то родительский, супружеский или вот подобный абьюз. И эти 35-летние парни, рассказывающие вслух о травмах и дестигматизирующие сложнейшие, страшнейшие темы, они - мои братья

3. Стопроцентное понимание момента, что рождение ребёнка заставляет тебя раскрыть все тёмные чуланы собственного детства. Это именно так и работает. Не срабатывает самозащита к себе маленькому, но срабатывает к собственному ребёнку, и ты вдруг оглядываешься назад и офигиваешь. Это и есть healing. Абсолютно понятен момент, что если бы у Уэйда не родился сын, он унёс бы эти тайны с собой в могилу

4. Эта документалка для меня помимо прочего - невероятно подробная иллюстрация динамики травмы в принципе, горячо рекомендую к просмотру психологам, психотерапевтам и интересующимся. У моего чайникового, но все-таки слегка подкованного информацией и личным опытом сознания не осталось ни одного вопроса. Они рассказывают правду. Именно потому, что очень уж много в этих рассказах терапевтической психической правды. Любой, кто проходил через созависимость, скажет - это правда. Абьюз ДА переживается именно так, медленно, трудно, туго, тупо

5. В интервью Опре Джейс говорит, что буквально вчера - на прошлых выходных - мучился чувством вины, что он предал своего абьюзера, что он предал уже мертвого! Майкла Джексона, что он будет бороться с последствиями этой травмы до конца жизни. Да, это ещё одна правда о механике абьюза, твоя психика сломлена или полусломлена навсегда, тебе до конца дней тяжело защищать себя и занимать четкую позицию по случившемуся ущемлению твоих прав

6. Алчность героев. Откуда информация вообще, что на этом всем можно нажиться? Во-первых, если то, что они рассказывают правда, то они да имеют право на финансовую компенсацию. Во-вторых, в интервью Опре Уэйд рассказывает подробно, почему, зачем и на каком этапе обратился уже сам к судебной системе, чтобы проговорить наконец вслух через судебную систему, что случилось на самом деле

7. И почему никто не говорит об алчности семьи Джексона, которая вот уж действительно ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ десятилетиями была готова наживаться на бренде «Майкл Джексон» и собирается делать это и дальше, уже выкатив иск HBO? То есть они ВНОВЬ собираются его «отмыть» и впаривать всему миру эту сомнительную версию про weirdo, который просто любил детишек, так как сам не имел детства?

8. Ни одного вопроса теперь к странностям Макколея Калкина, как и нет вопросов к тому факту, что он не стал рассказывать правду. Вообще нет вопроса, почему они не смогли об этом говорить, все понятно

9. Что меня потрясло. То, что оба парня остались straight. Брат и сестра Уэйда, жуткая история с отцом, который был отлучён от семьи тоже из-за МДж! И парень потом рассказывает, что вообще понял это только в процессе создания уже фильма, даже не на терапии. Фигуры жён, особенно Аманда, жена Уэйда, вызвала огромное уважение и доверие со своим этим с трудом сдерживаемым гневом на мать, на ситуацию в принципе, на свои явно подразрушенные мечты об идеальной жизни...



10. Режиссер Дэн Рид абсолютно прав, говоря, что это фильм - не столько о Майкле Джексоне, кому он сдался, в конце концов, столько лет спустя, сколько о процессе совращения и абьюза в принципе. Недаром у Опры на шоу сидел полный зал людей, который пострадали от похожих историй вовсе не связанных с МДж, и факты изложенные Джеймсом и Уэйдом - это обо всех, кто прошёл через child abuse. Я и не знала раньше, насколько это страшно. Думали вчера, что для сознания 8-летнего ребёнка такой вот Майкл Джексон со своим Неверлендом - это что-то типа клоуна Пеннивайза, который сманивает сладкой ватой, а потом насилует. Только это не выдумка Стивена Кинга, а правда

Миша Лагодинский:

Просмотрел первую серию фильма o Майкле Джексоне и его "отношениях" с мальчиками.

Что вам сказать? Майкл Джексон подложил человечеству огромную свинью.

На его музыке выросло несколько последних поколений. Его песни знают абсолютно все. У него миллионы фанатов по всему миру. Люди просто торчат от его хитов. Он был королем поп-музыки и остается им до сих пор.

И тут бац! Всё, господа хорошие, пал король. А вы все выросли на музыке педофила, манипулятора и редкого creep-a. Теперь можете начинать философствовать на тему разделения личности артиста и его творчества. Потому что, иначе как?

Детьми мы слушали его песни. Мы прилипали к экранам и торчали от первых клипов на MTV с его Триллером. Я помню, как моя подруга детства дала мне первый раз послушать его кассету. Я не хочу пачкать это воспоминание и мой первый восторг от его песен. Это мои счастливые воспоминания, и каждый раз, когда я слышу его песни, у меня становится радостно на душе. С его музыкой я познакомил своих детей, наконец! Я не могу сейчас взять и вычеркнуть Джексона и его музыку из моей памяти.

Более того, он вдохновил кучу исполнителей. Beyonce, Maria Carey, Green Day, Jamiroquai, Lady Gaga. В этом списке десятки звезд. Без него поп-музыка не была бы той поп-музыкой, которую мы знаем. Такой человек не уходит в забвение. Он слишком сильно вплетен в наше мироздание.

И поэтому когнитивный диссонанс нам обеспечен.

Самое поразительное в этой истории, на мой взгляд, не наклонности Майкла Джексона. Его одиозное детство, или отсутствие оного, очень хорошо вписываются в картину извращенного одинокого kidult-а (kid - adult).

Меня поражают родители, которые собственноручно посылали или оставляли своих детей у него на ранчо, зная, что он с ними спит в одной комнате. Вот это полный и непроходимый <кошмар>.

Конечно, ничего этого не доказано судом, но, когда есть столько детальных показаний, трудно представить себе, что всё было невинно.

Зинаида Пронченко:

Я тоже посмотрела "Leaving Neverland" про старину Майкла, кумира моей юности далекой. И еще глянула вдогонку передачу Опры, которая прям совсем грешит инструментализацией (там жертвы выступают перед жертвами, а Опра работает суфлером: когда вы услышали признания Уэйда, вы подумали - me too?). Чувства, конечно, смешанные. Точно правильно про все это говорить хотя бы в целях дидактических, не факт что в предложенном формате. Но в то же время, странно все это слышать, когда Джексон мертв, просто потому что он мертв. Ну и чуть-чуть потому что и он ведь жертва и me too. Монологи Робсона и Сейфчака в фильме звучат нисколько не фальшиво, ты моментально понимаешь о чем речь, как это с ними произошло и почему. Зато объяснения родителей, особенно мамаши Сейфчака, вот это - леденящий душу триллер. Просто ад. Она и 30 лет спустя ничего не поняла. Век живи, век ужасайся человеческому ничтожеству. И не отпускает странное, наверняка ложное, ощущение, что это очень американская история (хотя другая семья из Австралии, вот именно). Как эти люди не видели разницу между настоящим фахтверком и репликой, комодом Людовика 15 и копией, бордо и ширазом (в фильме много интерьеров и примеров joie de vivre), так и между добром и злом, любовью и абьюзом. Сказка с несчастливым концом про надменное невежество и ложный стыд. Но так думать не надо, надо быть выше всего этого, надо сопереживать.

Кто-то, впрочем, находит причины не слишком доверять авторам фильма.

Антон Долин:

Не смотрел Leaving Neverland и пока не собираюсь - как я понял по всем отзывам, кино как такового там чрезвычайно мало, а значит, мне не очень интересно.

В том, что Майкл Джексон - педофил, не сомневался никогда, с тех самых пор, как впервые прочитал про его Неверленд и окружавших его детей. Насколько практикующий - другой вопрос, пусть этим занимаются историки и юристы.

Возможно, причина в том, что я никогда не был очарован музыкой и образом МД. Ничего личного - просто не мое.

В справедливости обвинений жертв, показанных в фильме (который я не видел), не сомневаюсь тем более. Мне достаточно одного аргумента: в нашу хрупкую эпоху разнообразного миту большие могущественные институты и корпорации - такие как HBO и Санденс - никогда не станут поддерживать обвинения, в которых не были бы уверены на 146%. Репутация дороже любых денег - вот главный урок последних лет.

Излишний постскриптум: мухи отдельно, котлеты отдельно. Каким бы преступником ни был МД, его музыка от этого хуже не станет, и его вклад в мировую культуру не станет меньше

Владислав Пастернак:

Возможно, Майкл Джексон был педофилом. Взрослый мужик, системно приглашающий в гости детей, — это странно и очень подозрительно. Возможно, он был педофилом. Есть и другая позиция, что он был гением не от мира сего и реально очень любил детей самой чистой любовью. Но фильм Дэна Рида никак не доказывает ни того, ни другого (и не спешите возражать здесь, ниже я расскажу, как на самом деле устроен и что доказывает, а чего не доказывает фильм Дэна Рида). Поэтому далее — не о педофилии и не о Майкле Джексоне, а о фильме.

Робсон и Сэйфчак были одними из детей, в конце 80-х побывавших на ранчо Неверленд. В фильме два больших интервью с главными героями, два интервью чуть поменьше с их мамами, ещё два ещё поменьше со старшей сестрой Робсона и братом Сэйфчака; также появляется бабушка Робсона. Во второй серии ещё есть интервью с жёнами. Никто ничего не знал. Никаких доказательств нет. Только слова Робсона и Сэйфчака, которые всё отрицали 20 лет, в том числе в суде под присягой, а после смерти Майкла стали требовать денег от его наследников.

Когда в кадре не чья-либо говорящая голова, мы видим кадры с дронов — виды Лос-Анджелеса и Чикаго, поместье Неверленд, а также видеохронику и фотографии. Ничего подозрительного ни в воздушной съемке, ни в хронике, ни в фото нет. Контекст создаётся тремя способами: интервью, драматичной музыкой и монтажом. Герои замолкают, уставившись в одну точку, одно интервью переходит в другое, за кадрами мирной жизни следуют кадры с полицейскими авто — и так далее. Сделано профессионально, красиво, но довольно примитивно. Ничего из того, чего бы не применялось ранее в таком кино, тут нет. Самый драматичный приём в документалке — это оставить в монтаже момент, когда герой прерывает монолог и смотрит в одну точку, вот такого добра тут полно, целых 4 часа.

На журналистику фильм не тянет: нет ни единого комментария второй стороны. Обвиняемый давно умер и не может ответить, поэтому использованы более ранние ответы, из хроники. Из живущих — в фильме не говорит никто и ничего. самый звёздный из посещавших Неверленд ребёнок — Маколей Калкин, как и герои фильма, всегда отрицал эти обвинения в адрес Джексона; в фильме он есть только в хронике и в финальном титре первой части: мол, продолжает отрицать. Собственно, никакого расследования в фильме не сделано. Это — интервью с небольшими дополнениями и не очень относящимися к делу иллюстрациями. Из фильма может создаться впечатление, что Джексон и дети все время были наедине, хотя в таких домах полно обслуживающего персонала. Никого из возможных свидетелей Рид не опрашивает. Поначалу это выглядит странно, потому что кажется, что это расследование. Но это не расследование, и свидетели ему не нужны. Ниже будет ответ, что это.

Любопытная конструкция. Фильм, на самом деле, не про педофилию и не про Майкла Джексона. «He sexually abused me» звучит едва ли не на первой минуте фильма и надолго приковывает внимание к экрану. Интрига заключается не в этом (педофилия подана как однозначно имевший место факт), а в том, почему Робсон и Сэйфчак молчали-молчали, отрицали-отрицали, а потом передумали.

Вместо фактов про Джексона Рид предлагает факты про людей, объявивших себя его жертвами. Детство, отрочество, юность, карьеры в шоу-бизнесе (сложившаяся и не сложившаяся), семейные дела, родственники, проблемы, родители, отношения, смерть Майкла Джексона, рождение собственных детей. И вот где-то тут герои говорят, что начинают задумываться, что скрывать якобы имевшее место преступление — плохо по отношению к их собственным детям. Дальше у них обоих текут слезы, это как раз кульминация картины, ну и потом следует хэппи-энд: Робсон ставит танцы (он успешный хореограф), и у всех нас впереди будущее.

Именно здесь — главный драматургический трюк Дэна Рида. Он обещает нам правду про Майкла Джексона, но от начала до конца фильма мы душой с главными героями, которые взрослеют у нас на глазах. И среди огромного количества правды про них и в контексте времени очень легко принять непроверяемое заявление, ради которого и собраны все факты.

Вы садитесь с намерением получить ответ на вопрос, был ли Майкл Джексон педофилом. Ответ на этот вопрос есть только у двоих персонажей фильма, а не у режиссёра. Свечку не держал никто. Вместо фактов режиссёр тщательно выстраивает сопереживание этим двоим персонажам, демонстрируя весь спектр возможного эмоционального отношения к преступлению, если бы оно и правда было доказано. Мамы укоряют себя: мы ни о чем не знали, как же мы могли. Брат и сестра шокированы и возмущены: да как же они могли не знать, это же было очевидно. Жены, неслучайно появившиеся только во второй серии, — голос нового времени, этакое metoo, безоговорочная поддержка и полное принятие. Если вы не с героями, то вы с кем-то из их близких. Все посторонние люди — Джексон, адвокаты, Калкин и так далее — существуют только на записях ТВ и на фото, они бы только разрушили семейную ткань и внесли бы лишние функции в сюжет, сделай Рид полноценное интервью с ними. Без фильма жуткое заявление, звучащее в начале фильма, осталось бы просто заявлением. Вместе с фильмом оно подкреплено вашими эмоциями. «Покидая Неверленд» — не расследование про Джексона, это обстоятельный байопик про Робсона и Сэйфчака.

По итогу просмотра вы так и не узнаете, где правда, а где ложь. Можно лишь поверить или не поверить Робсону и Сэйфчаку. Фильм делает всё, чтобы вы поверили.

Рустам Солнцев:

Фильм «Покидая Неверлэнд» посмотрел. Два взрослых чувака, лузеры по жизни, оба имевшие проблемы с веществами расширяющими сознание, оба испытавающие острую нужду в бабосах и внимании , оба многократно до этого отрицавшие притязания Майкла… вдруг выдают. Всё-то их детство, они были в сексуальном рабстве у человека, каждый шаг которого был под пристальным вниманием всего мира.

По ходу фильма в качестве неоспоримых доказательств приводятся кейсы, по которым Джексоном были выплачены огромные суммы другим жертвам, но умалчивается, что после того всплыли факты подтасовок, а именно: отец одной из жертв, который и инициировал процесс, был осужденным мошенником.

Никаких доказательств, кроме слов, не было предоставлено ни тогда, ни сейчас — в фильме HBO. И самое важное: принцип состязательности сторон был грубо нарушен. Закон жанра не соблюли.

Сознательно или нет, но со стороны Майкла не было ни одной душеньки, которая бы свидетельствовала в пользу его виновности или наоборот. Сотни людей жили, общались, работали с ним в те годы и могли своими глазами видеть что-то. Родственники, в конце концов, где? Все так называемые свидетельства основаны на эмоциональном фоне, пережитом когда-то. Более ничего.

И все они против него. И никого, кто бы высказал хотя бы слово сомнения в адрес обвинителей. Четыре часа аутодафе без предоставления адвоката — это слишком даже для меня, закалённого нашей бетонной тв-агиткой.

Ерлан Сакенов:

Фильм снят красиво с художественной точки зрения, но я не увидел там каких-либо фактов, которые бы точно утверждали, что Джексон был педофилом. Вас могут тронуть многие кадры. Да, парни красочно расписывают детали, но все это меркнет после того, как вы узнаете кто эти ребята и что они делали в окружении Майкла Джексона до и тем более после его смерти.

Британская версия фильма сократилась на 45 минут. Вырезали моменты, которые были поставлены под сомнение фанатами Майкла и не красили всю "трагедию", которая была основой фильма. Были проблемы с хронологией некоторых моментов, их и убрали.

Фильм именует себя документальным, но на самом деле он псевдодокументальный. Говорит только обвинительная сторона. Это право режиссера и думаю это было верным и логичным шагом для создания атмосферы "ужасных" деяний певца.

В США нет закона, который бы защищал честь и достоинство мертвого человека. Можно спокойно клеветать.<...>

К слову, "пострадавшие" в фильме давали официальную защиту Майклу под присягой в суде 2005 года, они были на тот момент совершеннолетними. После смерти Майкла они выступали во многих трибьютах Майклу Джексону, Один из них хотел руководить проектом Цирка дю Солей с репертуаром песен Майкла Джексона, но эту должность он не получил. Ему отказали представители Наследства Майкла Джексона. После депрессии, терапевта и проблем с деньгами начинается другая история. Во всем виноват Майкл Джексон, который якобы растлевал его. Суд Лос-Анджелеса отказал в иске, так как истек срок давности. Выход один - скандальный фильм, ротация по многим каналам.

В этом году исполняется 10 лет как Майкл Джексон покинул этот мир. Ныне он самая богатая мертвая знаменитость в мире и очень хорошая мишень для тех, кто ищет легких денег.

Виновен ли Майкл Джексон?

Я считаю, что он виновен, виновен в доверии таким плохим людям.

Наташа Исакова:

О, эпизод с Майклом Джексоном вырезают из Симпсонов (помимо снятия песен из радиоэфира). Офигеть. Джексон, предположим, нарушил закон, ужасный человек и все такое (что, впрочем, не доказано в суде), но при чем здесь песни?

Если автор совершил преступление - он должен предстать перед судом и ответить по закону, несмотря на заслуги перед отечеством и степень гениальности. Желательно при жизни (сарказм).

Но.

Произведения, простите, искусства вне автора и над ним, принадлежат всему человечеству (в смысле - часть культуры). Они не оправдывают преступника, но и не могут быть наказаны вместе с автором или за него.

Они - отдельные «существа».

Иначе у нас главным креатором планеты станет морально безупречный депутат Плетнёва.

Естественно речь не о случаях, когда преступление - и есть сам контент, типа съёмок снаффа, в котором реально убивают в кадре.

Неприятно знать, конечно, из каких глубин ада черпают вдохновение, но с таким подходом, боюсь, под нож пойдёт почти весь корпус невинного классического искусства, если начать копать.

Понимаю, что решения бизнеса могут быть продиктованы изменившимся отношением общества к моральному облику креатора. Превентивный удар, чтобы избежать бойкота активистов. Мне грустно, что коллективная лавочка побеждает - и либертарианский принцип «не нравится - не слушай», похоже, больше не работает.

Убийство песен/фильмов/книг и пр. (если их начнут отовсюду вычищать по требованию общественности) - это тоже преступление. Против человечества в целом.

Николай Храмов:

Пришла беда - отворяй ворота. Общественности предъявили новые доказательства того, что Майкл Джексон был не чужд педофилии и развращал граждан младше 18 лет.

Американская политкорректная сволочь, опережая скорость собственного визга, в панике кинулась навечно изымать песни покойника из музыкальных ротаций.

Благонамеренные и добрые советские блоггеры, в свою очередь, призывают не выплескивать ребёнка с водой из купели, и просто-напросто конфисковать интеллектуальную собственность уличенных сквернавцев типа М. Джексона и Х. Вайнштейна в публичный домен: просто и изящно, чтобы и порок наказать, и себя не лишать радости лицезрения "лунной походки".

Вы, дорогие товарищи, <охренели>, вот что я вам скажу. И те, и другие. То есть натурально рассудком <рехнулись>.

Нормальному человеку, которому нравилась "Ликвидация", например, не придет в голову выкидывать диски с этим сериалом потому только, что Пореченков оказался упоротым <чудаком>, отправившимся в Лугандонию попозировать с пулемётом, а Машков записался в доверенные лица Путина и торгует своим небритым <лицом> на всех собраниях с участием ВВХ. Хотя мало кто станет спорить: путинофилия - явление куда более опасное и омерзительное, чем самая разнузданная педофилия.

Елена Венников-Пригова:

Как люди любят сотворять кумиров, а затем низвергать их, забывая о том, что «всяк человек ложь». Майкл Джексон низвергнут через десять лет после его смерти. Как это пошло сражаться с музыкой самого популярного и продаваемого поп-певца в мире! Как пошло и мерзко идти на поводу у публики, требующей посмертного распятия. Музыку Майкла Джексона удаляют из плей-листов радиостанций по всему миру и эти действия вызывают у меня омерзение - только вчера ещё эти же радиостанции не хотели ассоциировать личность человека-извращенца с его творчеством, закрывая глаза на мерзость поведения первой составляющей образа, и восхищаясь гениальной частью сценического образа.

А сколько миллионов заработали на Джексоне его продюсеры, биографы и подражатели? Куда делись все его друзья и прихлебатели? Что будет делать Вегас и Голливуд без образа чёрного человека, решившего бросить вызов природе и собственной сути? «Лунную походку» тоже запретят, как и «Триллер», как и имя, ставшее при жизни легендой? И как символично звучит само название поместья, которое поп-символ решил превратить в сказку, Неверленд - земля, которой нет... Все в жизни - это материализация сознания и наших желаний. И Майкл Джексон - отражение своей эпохи и нашего видения ее. Эпоха ушла и теперь в новой эпохе все вновь стало зазеркальем, но уже под иным углом. Жизнь штука несправедливая, да и смерть тоже. И часто жизнь способна примирять непримиримых, а смерть - нет. Как все сложно в этих параллельных мирах...

Как же люди любят плевать в мертвых. Теперь жду череду гневных каминг-аутов от бывших друзей и коллег, которые при жизни человека-маски прекрасно осознавали, с кем имеют дело.

И все молчали.

А я в очередной раз подумала о нашем больном обществе, которое сегодня готово принять с распростертыми объятиями любой нетрадиционализм, забывая, что завтра придут уже другие поколения и поднимут планку безумия на еще высший уровень. Господа, вы звери, господа!

Анастасия Алексеенко:

Встряла тут в обсуждение "продолжать ли слушать Майкла Джексона после всего, что вылезло в фильме "Покидая Неверленд".

Я в принципе за то, чтобы отделять творчество от творца, если это возможно. Но вот что скажу. В первую очередь все эти "ах, я узнала про Х такое, что больше не хожу на его концерты, не покупаю книги и не смотрю фильмы с его участием" - это принцип наказания человека рублем и определенной профессиональной и в итоге социальной изоляцией. В случае с Майклом Джексоном понятно, что его мы уже ничем наказать не можем, даже если устроим флешмоб и спалим все его диски, пленки и фотографии. Так что в его случае вообще вопрос не стоит для меня лично, слушать или нет, смотреть клипы или нет.

Денис Драгунский:

ВЕЧНО МЫ ВСЁ СМОТРИМ НА АМЕРИКУ!

Майкл Джексон был педофилом, а Харви Вайнстайн - абьюзером. Ну и пусть американцы с ними сами разбираются.

У нас своих достаточно. Абьюзерами были Лев Толстой и Бунин. Что вы, думаете, деревенские девушки, которых совращал наш ВПЗР, отдавались ему в рамках взаимной страсти двух взрослых равноправных личностей? Или вот Бунин с его "дорожным влечением к случайным незнакомым спутницам"? Разумеется, в 80% это было изнасилование, а в 20% - соблазнение "барином". Достоевский, по сведениям его друзей, был педофилом: развлекался с гимназистками в бане.

"О том, что было близко, мы лучше умолчим", - как сказал поэт, но надо все же вспомнить режиссера Пырьева, например, который был абьюзером масштаба Вайнстайна.

Однако иногда и на Америку взглянуть полезно. Вот, например, после разоблачения Майкла Джексона уже и памятник ему демонтировали, уже и песни его из фильмов вынимают...

Думаю, нам пора разобраться с нашими героями. Зачем нам памятники и собрания сочинений абьюзеров и педофилов, я вас спрашиваю? А их сочинения в программах школ и вузов? Пора навести порядок.