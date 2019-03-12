В 2018 году на востоке Украины погибли в 2 раза меньше людей, чем в 2017

Жертвами вооружённого конфликта между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины в 2018 году стали 55 мирных жителей, 224 были ранены.

Такие данные приводятся в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который был представлен на пресс-конференции в Киеве во вторник, - сообщает "Интерфакс-Украина".

В доклад не включены данные о потерях среди украинских военнослужащих и противостоящих им вооружённых сепаратистов, действия которых, как утверждает Украина, направляет Россия.

Число жертв и пострадавших среди гражданского населения в Донбассе в 2018 году примерно в два раза меньше, чем в 2017 году. Это наименьший показатель за всё время конфликта, который продолжается уже пять лет. Всего за это время на востоке Украины погибли около 13 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч гражданских лиц.

С 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года, как говорится в докладе, было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за все трёхмесячные периоды наблюдений. Погибли 2 человека, ранены были 14.

С февраля 2015 года, когда были заключены Минские соглашения, интенсивность боевых действий на востоке Украины упала. Тем не менее, практически каждый день в зоне конфликта фиксируются обстрелы и вооружённые столкновения. Несколько раз в течение года объявляются перемирия, в нарушении которых стороны обвиняют друг друга. Последнее такое перемирие было объявлено 8 марта.