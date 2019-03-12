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Greenpeace запускает интерактивную карту загрязнения воздуха в России

Международная экологическая организация Greenpeace запустила интерактивную карту источников загрязнения воздуха в России.

Согласно пресс-релизу, участники проекта "SOS! Воздух" собирают данные из открытых источников, с постов наблюдения, а также на основании жалоб, которые можно подать через интерфейс карты.

Информацию о загрязнении воздуха Greenpeace будет передавать в Роспотребнадзор. Экологи заявляют, что ведомство пообещало информировать население России о рисках для здоровья, но пока не предприняло существенных шагов для обеспечения его достоверной информацией о качестве воздуха.

Ранее более 40 тысяч человек поддержали требование экологов об открытом доступе к данным о загрязнении окружающей среды, сообщает Greenpeace.

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