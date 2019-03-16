Кадры аннексии. Что происходило в Крыму пять лет назад

3 1 марта 2014 года, над Верховным советом Автономной Республики Крым развевается российский флаг. Он появился здесь несколькими днями ранее, когда вооруженный спецназ в ночь на 27 февраля захватил здание Верховного совета. Российские военные не пускали в здание некоторых депутатов, к голосованию были допущены лишь часть из них. Они приняли решение отправить в отставку правительство Анатолия Могилева и назначить нового премьер-министра Крыма – Сергея Аксенова, лидера партии "Русское единство" (на тот момент в парламенте Крыма было всего три депутата от этой партии из 100). Также было принято решение о проведении "общекрымского опроса" о статусе полуострова. В голосовании, по не подтвержденным независимыми источниками данным, принимали участие 64 депутата.