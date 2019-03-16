Кадры аннексии. Что происходило в Крыму пять лет назад

16 марта 2014 года в Крыму состоялся организованный Россией "референдум", который стал завершающим этапом аннексии полуострова, начатой 20 февраля того же года. Этому событию предшествовал почти месяц захвата российскими военными украинских военных баз, аэропортов и переподчинению практически всех гражданских и военных структур. С такой уверенностью об этом можно говорить только сейчас. Пять лет назад многие сомневались, являются ли военными люди без опознавательных знаков, блокировавшие крымские здания или патрулирующие дороги и улицы: "зеленые человечки", за редким исключением, не признавались, что они российские военные, а представители государства, включая президента России, продолжали утверждать, что речь идет об отрядах самообороны.
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