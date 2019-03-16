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Крым

Кадры аннексии. Что происходило в Крыму пять лет назад

16 марта 2014 года в Крыму состоялся организованный Россией "референдум", который стал завершающим этапом аннексии полуострова, начатой 20 февраля того же года. Этому событию предшествовал почти месяц захвата российскими военными украинских военных баз, аэропортов и переподчинению практически всех гражданских и военных структур. С такой уверенностью об этом можно говорить только сейчас. Пять лет назад многие сомневались, являются ли военными люди без опознавательных знаков, блокировавшие крымские здания или патрулирующие дороги и улицы: "зеленые человечки", за редким исключением, не признавались, что они российские военные, а представители государства, включая президента России, продолжали утверждать, что речь идет об отрядах самообороны.
На медали &quot;За возвращение Крыма&quot;, которую учредило Министерство обороны России, стоит дата 20 февраля. Именно этот день как в России, так и на Украине считается датой принятия решения об аннексии Крыма. Первым этапом этой операции стал митинг в Севастополе 23 февраля, на котором якобы митингующими было принято решение не выполнять распоряжения Верховной рады после бегства из страны президента Виктора Януковича и создать отряды самообороны. Здесь же было зачитано обращение с призывами к президенту России ввести миротворческий контингент в Крым.
1 На медали "За возвращение Крыма", которую учредило Министерство обороны России, стоит дата 20 февраля. Именно этот день как в России, так и на Украине считается датой принятия решения об аннексии Крыма. Первым этапом этой операции стал митинг в Севастополе 23 февраля, на котором якобы митингующими было принято решение не выполнять распоряжения Верховной рады после бегства из страны президента Виктора Януковича и создать отряды самообороны. Здесь же было зачитано обращение с призывами к президенту России ввести миротворческий контингент в Крым.
Митинг 26 февраля 2014 года в Симферополе, на котором произошли столкновения, очевидно спровоцированные прибывшими из России казаками и людьми, называвшими себя представителями &quot;самообороны Крыма&quot;. Эти события впоследствии легли в основу череды судебных дел против поддержавших Украину крымчан. Им предъявляли обвинения в участии в массовых беспорядках.
2 Митинг 26 февраля 2014 года в Симферополе, на котором произошли столкновения, очевидно спровоцированные прибывшими из России казаками и людьми, называвшими себя представителями "самообороны Крыма". Эти события впоследствии легли в основу череды судебных дел против поддержавших Украину крымчан. Им предъявляли обвинения в участии в массовых беспорядках.
1 марта 2014 года, над Верховным советом Автономной Республики Крым развевается российский флаг. Он появился здесь несколькими днями ранее, когда вооруженный спецназ в ночь на 27 февраля захватил здание Верховного совета. Российские военные не пускали в здание некоторых депутатов, к голосованию были допущены лишь часть из них. Они приняли решение отправить в отставку правительство Анатолия Могилева и назначить нового премьер-министра Крыма &ndash; Сергея Аксенова, лидера партии &quot;Русское единство&quot; (на тот момент в парламенте Крыма было всего три депутата от этой партии из 100). Также было принято решение о проведении &quot;общекрымского опроса&quot; о статусе полуострова. В голосовании, по не подтвержденным независимыми источниками данным, принимали участие 64 депутата.
3 1 марта 2014 года, над Верховным советом Автономной Республики Крым развевается российский флаг. Он появился здесь несколькими днями ранее, когда вооруженный спецназ в ночь на 27 февраля захватил здание Верховного совета. Российские военные не пускали в здание некоторых депутатов, к голосованию были допущены лишь часть из них. Они приняли решение отправить в отставку правительство Анатолия Могилева и назначить нового премьер-министра Крыма – Сергея Аксенова, лидера партии "Русское единство" (на тот момент в парламенте Крыма было всего три депутата от этой партии из 100). Также было принято решение о проведении "общекрымского опроса" о статусе полуострова. В голосовании, по не подтвержденным независимыми источниками данным, принимали участие 64 депутата.
3 марта 2014 года. Посол России в ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН демонстрирует письмо экс-президента Украины Виктора Януковича к Владимиру Путину с просьбой использовать войска для восстановления &quot;законности и правопорядка в Украине&quot;. К тому моменту решение ввести войска уже было принято: президент России получил у Совета Федерации разрешение на использование войск двумя днями ранее.
4 3 марта 2014 года. Посол России в ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН демонстрирует письмо экс-президента Украины Виктора Януковича к Владимиру Путину с просьбой использовать войска для восстановления "законности и правопорядка в Украине". К тому моменту решение ввести войска уже было принято: президент России получил у Совета Федерации разрешение на использование войск двумя днями ранее.

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