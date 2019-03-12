Посол Великобритании: стабилизация отношений зависит от России

Британский посол в Москве Лори Бристоу в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что преодоление кризиса в российско-британских отношениях зависит от действий России.

Основной темой интервью стало дело о покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в котором Британия обвиняет российские спецслужбы. Лори Бристоу уверен, что Россия знает, что произошло в Солсбери, и кто совершил нападение. От Москвы в Лондоне также ждут объяснений о том, каким образом отравляющее вещество "Новичок" было использовано на территории Великобритании. По словам посла, британская сторона намерена "привлечь к суду тех, кто называет себя Бошировым и Петровым", подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Посол отметил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, и их свобода не ограничена.

После нападения в Солсбери в марте прошлого года Великобритания выслала 23 дипломатов, подозревамых в причастности к деятельности российских спецслужб, принятое страной решение поддержали 27 других стран. Всего было выслано более 150 дипломатов по всему миру. "Но это не то, каких отношений мы хотим с Россией", — заключил посол.

Дипломат отметил, что Великобритания настроена на стабилизацию отношений с Москвой после атаки в Солсбери, но первые шаги должна предпринять Россия. От Москвы в первую очередь ожидают прекращения совершения опасных, дестабилизирующих поступков. Такими, по словам дипломата, можно считать убийство в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, отравление Скрипалей, незаконную аннексию части Украины или поддержку сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия.

В интервью Бристоу упомянул совместную работу над медицинскими препаратами, поддержание мира и безопасности во всем мире и развитие торгово-экономических отношений как возможности сотрудничества и восстановления диалога.

В марте 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери. Причиной отравления, по версии следствия, стало нервно-паралитическое вещество "Новичок". Скрипали были госпитализированы в бессознательном состоянии, после длительного лечения они покинули больницу. Лондон считает сотрудников российской военной разведки ответственными за преступление. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.