Путин хочет наделить СК правом на собственные экспертизы для суда

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, в случае принятия которого Следственный комитет России получит право самостоятельно организовывать и проводить судебные экспертизы - в том числе, лингвистические, баллистические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические и компьютерно-технические.

Также согласно документу, при ведомстве будут созданы отдельные судебно-экспертные организации.

В 2015 году Конституционный суд России принял положительное решение по вопросу о возможности проведения экспертиз в Следственном комитете. Однако центральный аппарат Генпрокуратуры такие экспертизы у рассмотрению не принимал.

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь указывал, что экспертизы, проведённые сотрудниками СК, не могут быть доказательствами. Позже генпрокурор Юрий Чайка поддержал позицию своего заместителя, назвав её обоснованной. В частности Чайка указал, что судмедэкспертиза в отношении людей относится "к профессиональной медицинской деятельности" и проводить её могут только медработники. Кроме того, эксперты Следственного комитета находятся в "административном подчинении руководителей следственных органов", что может влиять на "право участников судебного делопроизводства на беспристрастное и справедливое разбирательство".

Комментируя предложение Путина наделить Следственный комитет правом самостоятельно организовывать и проводить судебные экспертизы, юрист адвокатской палаты Московской области Алхас Абгаджава отметил, что хуже может быть только наделение СК полномочиями выносить приговоры.