Комитет Совфеда одобрил наказания за "фейки" и неуважение к власти

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате одобрить проекты законов о наказаниях за "фейковые" новости и неуважении к власти.

Совет Федерации рассмотрит законопроекты на пленарном заседании в среду.

Ранее Совет по правам человека при президенте России рекомендовал Совету Федерации отклонить законопроекты и направить их на доработку.

Законопроекты о "фейковых" новостях и неуважении к власти были приняты Госдумой 7 марта.

Первый документ вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая "создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности", а также "угрозу создания помех функционированию объектов жизнеобеспечения".

В случае нарушения закона граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона. При повторном нарушении штраф для юрлиц может достигать полутора миллионов рублей.

В свою очередь, за оскорбление власти и госсимволов граждане налагаются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным.