Помпео подверг критике Россию за её роль в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они содействовали возникновению политического кризиса в Венесуэле, поддерживая президента Николаса Мадуро, сообщает "Голос Америки".

По словам Помпео, российская государственная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, несмотря на санкции США. "А глава "Роснефти" Игорь Сечин продолжает спасать режим", – подчеркнул Помпео.

Москва, как и Гавана, продолжает обеспечивать политическое прикрытие режима Мадуро

"Москва, как и Гавана, продолжает обеспечивать политическое прикрытие режима Мадуро, требуя от других стран игнорировать демократическую легитимность временного президента Гуайдо", – добавил он.



В последние недели администрация Трампа предприняла несколько шагов для усиления давления на Мадуро и поддержки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого США и более 50 других стран признали временным президентом.

Однако Мадуро, обвиняющий Гуайдо в попытке переворота, направляемой США, по-прежнему пользуется поддержкой России и Китая, а также сохраняет контроль над государственными институтами, включая вооруженные силы.

Помпео обвинил Москву в том, что она наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывавшей обеспечить беспрепятственную доставку помощи всем нуждающимся и поддерживавшей восстановление демократии и верховенства закона в Венесуэле.

"Вместо того чтобы поддержать эту благородную цель, Россия предложила собственную резолюцию, которая не служит никакой иной цели, кроме поддержки нелегитимного режима Мадуро", – указал госсекретарь.

"Россия также использовала свои спонсируемые государством органы дезинформации, такие как Russia Today и "Спутник", для отвлечения внимания от гуманитарной катастрофы режима Мадуро", – добавил он.

"Общая сумма российских кредитов и инвестиций в Венесуэле превышает 17 миллиардов долларов, – сказал он. – Российские

Общая сумма российских кредитов и инвестиций в Венесуэле превышает 17 миллиардов долларов

компании по сей день пытаются помочь режиму Мадуро превратить золотые резервы страны в наличные средства и таким образом продолжить разбазаривание активов венесуэльского народа – активов, которые понадобятся ему для восстановления своего будущего".

Помпео назвал PDVSA "личным банкоматом режима Мадуро и российских олигархов и клептократов".

На днях министерство финансов США ввело санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" за помощь венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в уклонении от финансовых ограничений США.