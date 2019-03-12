Житель Кемерово получил 5,5 лет за "оправдание терроризма" в интернете

Суд в Кемерово приговорил 28-летнего местного жителя к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей, признав его виновным в оправдании терроризма в интернете. Ему также запретили пользоваться интернетом в течение двух лет.

На сайте регионального управления Следственного комитета говорится, что весной 2018 года подсудимый, имя которого не называется, разместил в социальной сети "ВКонтакте" материалы, "направленные на оправдание террористической деятельности". Они были выявлены оперативными сотрудниками Центра противодействия экстремизму по Кемеровской области. В рамках расследования, как сообщают в ведомстве, проведена лингвистическая экспертиза, подтвердившая преступный умысел обвиняемого.

Издание "Тайга.инфо", в свою очередь, сообщает, что 28-летний кемеровчанин уже был ранее судим и получил условный срок, по какой статье - не уточняется.