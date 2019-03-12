Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером ЕС

Депутаты Европарламента во вторник поддержали резолюцию, согласно которой Россия более не может считаться стратегическим партнером ЕС. В качестве причины указаны аннексия Крыма, "прямое и опосредованное" участие в конфликте на востоке Украины, а также нарушение территориальной целостности Грузии и Молдавии.

Резолюция принята на основании доклада, который содержит целый ряд претензий к России. В нем, в часности, упоминается отравление Скрипалей в Солсбери, кибератаки и предполагаемые связи России с "популистскими силами" внутри ЕС. Также авторы доклада обратили внимание на преследование в России оппозиционных активистов и правозащитников.

В Европарламенте подчеркнули, что возвращение к привычному положению вещей возможно в случае, если Россия восстановит территориальную целостность Украины.

При этом в Европейском парламенте выразили надежду на то, что Россия не станет покидать Совет Европы.

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