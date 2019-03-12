Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей за акцию против застройки

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей бывшего главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина за участие в акции против застройки Кунцевского района компанией ПИК.

По словам самого Митрохина, ни в какой акции он не участвовал. В тот день, 18 ноября 2018 года, ему позвонили жители улицы Ивана Франко и попросили приехать, однако он не успел предпринять никаких действий: полицейские задержали его в тот момент, когда он пил кофе и беседовал с несколькими местными жителями.

Это уже третий штраф в отношении Митрохина по обвинению в участии в акциях против застройки в Кунцеве. В первый раз политик был оштрафован на 20 тысяч рублей, во второй – на 150 тысяч.

Все три штрафа Митрохин намерен обжаловать во всех возможных инстанциях – вплоть до Европейского суда по правам человека.