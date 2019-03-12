Украина: дела о коррупции закрывали за взятки, утверждают журналисты

Журналистский проект "Бигус.info" вечером в понедельник опубликовал очередную часть своего расследования о коррупции в оборонной сфере Украины. Журналисты считают, что все следственные органы знали о хищениях в оборонной сфере, которым была посвящена предыдущая часть расследования, но закрывали уголовные дела за взятки.



Генпрокурор Юрий Луценко сегодня заявил, что в расследовании приведена недостоверная информация. По его словам, дела, связанные с коррупцией, расследуются с 2016 года. Всего правоохранители расследуют 480 дел.



Для расследования коррупции в оборонном секторе в Верховной раде решили создать временную следственную комиссию. Об этом сообщила кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина". Работа комиссии будет проводиться с участием профильных комитетов Рады и председателей фракций.



На том же заседании "Блок Петра Порошенко" (БПП) потребовал расследовать информацию о политических и финансовых договорённостях лидера "Батькивщины" с олигархом Игорем Коломойским. Своё требование БПП высказал, ссылаясь на запись предполагаемого телефонного разговора Тимошенко и Коломойского, которая была обнародована в интернете несколько дней назад. Депутат от БПП включил запись разговора на заседании Рады.

Журналисты "Бигус.info" опубликовали несколько частей расследования о коррупции в "Укроборонпроме". По их данным, к делу причастно окружение президента Петра Порошенко. Порошенко уволил заместителя секретаря национальной безопасности и обороны Юрия Гладковского, имя которого фигурировало в расследовании. Во вторник он назначил на этот пост полковника Сергея Кривоноса, первого заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Несколькими днями ранее Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины - в пользу Порошенко.

Коррупционный скандал набирает силу на фоне предвыборной президентской кампании, в которой за выход во второй тур, по данным социологов, борются три ведущих кандидата: Порошенко, Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.