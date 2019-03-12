Европарламент вновь высказался против проекта "Северный поток - 2"

Депутаты Европейского парламента высказались за прекращение проекта газопровода "Северный поток - 2". В специальном докладе, посвящённом отношениям с Россией, отмечается, что газопровод усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и нарушает положения энергетической политики ЕС. Вместе с тем, в Европарламенте подчеркнули намерение сохранить свою позицию в качестве ключевого экономического партнёра России.

С помощью нового проекта "Северный поток -2" Россия пытается снизить зависимость экспорта энергоносителей от транзита через Украину.

Против строительства газопровода выступают восточноевропейские страны. Недовольство проектом "Газпрома" высказывали и чиновники в Брюсселе, которые считают, что "Северный поток-2" противоречит энергетическим планам Евросоюза по диверсификации источников и путей энергопоставок.