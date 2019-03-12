NYT: прокуратура проверит сделки Трампа после показаний Коэна

Генпрокуратура Нью-Йорка запросила у ​Deutsche Bank и Investors Bank документы о финансировании четырёх крупных сделок компании президента США Trump Organization. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты утверждают, что прокуратура начала проверку после показаний бывшего адвоката Дональда Трампа в Конгрессе США. Майкл Коэн тогда заявил, что президент занимался махинациями в финансовых документах, включая те, которые направлялись в банки с просьбой о финансировании проектов Trump Organization.

Deutsche Bank и Investors Bank отказались от комментариев. Trump Organization не ответила на запросы The New York Times.



Запросы прокуратуры являются частью расследования сделок Трампа с недвижимостью, а также его деловых отношений в Нью-Йорке.