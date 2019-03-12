В ООН представили доклад о нарушениях прав человека в Крыму

С начала 2017 года по середину 2018 года зафиксировано более 80 случаев нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине. Авторы документа утверждают, что во многих случаях за нарушения несут ответственность российские власти.

Составители доклада обращают внимание прежде всего на отсутствие объективности при отправлении правосудия, ограничение основных свобод, пресечение критики и общее отсутствие ответственности за нарушения прав человека в Крыму. В документе говорится, что часто жертвами дискриминирующего обращения становятся крымские татары. Они "несоразмерно сильно" страдают от полицейских рейдов и уголовного преследования по обвинениям в терроризме и экстремизме, а также за возможное участие в мусульманских организациях, запрещенных в России, сообщается в докладе.

Миссия ООН также сообщает об ущемлении прав выходцев из Крыма в материковой части Украины. В частности, утверждается, что переселенцы из Крыма имеют ограниченный доступ к государственным и банковским услугам. Миссия ООН полагает, что причина происходящего заключается в "дискриминационных украинских правовых нормах, произвольном применении законодательства, а иногда - в предвзятом отношении к выходцам из Крыма".

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".