Создатель интернета: все жители Земли должны иметь доступ в Сеть

Один из создателей интернета, британский физик Тим Бернерс-Ли опубликовал письмо, в котором предупредил общественность об опасности злоупотребления интернетом. Письмо посвящено 30-летию создания Всемирной сети.

По мнению Бернерса-Ли, интернет дал голос угнетённым группам, но в то же время и новые возможности мошенникам для совершения преступлений. Он призвал пользователей объединиться как глобальное веб-сообщество для решения возникающих проблем. Учёный уверен, что онлайн-платформы и продукты должны разрабатываться с учётом конфиденциальности и безопасности информации без ущерба научным фактам, демократии или правам человека.

Учёный также отметил, что создание каждого нового веб-сайта увеличивает разрыв между теми, у кого есть доступ к сети, и теми, у кого его нет. Поэтому всеобщий свободный доступ в интернет становится все более необходимым.

"Сегодня половина мира онлайн. Как никогда важно, чтобы другая половина не осталась в автономном режиме и внесла свой вклад в создание сети", — считает Бернерс-Ли.

Тим Бернерс-Ли 30 лет назад был научным сотрудником Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Тогда он предложил новый принцип для работы с информацией внутри института, что и стало основой для создания интернета.

В России прошёл первое чтение в Госдуме законопроект, предусматривающий возможность отключения российского сегмента интернета от мировой Сети. Против этого 10 марта в ряде городов страны прошли митинги. Сегодня стало известно, что Министерство обороны России приступило к созданию "суверенного интернета" для своих нужд. Работы, как сообщает газета "Известия", должны быть завершены через два года.