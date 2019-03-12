Рауф Арашуков временно отстранён от должности члена Совфеда

Басманный суд Москвы временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации. Об этом ходатайствовало следствие.

Временное отстранение Арашукова будет действовать либо до приговора суда, либо до прекращения его уголовного преследования.

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на пленарном заседании Совфеда, на котором генпрокурор Юрий Чайка попросил снять с него неприкосновенность для заключения его под стражу. Позднее суд арестовал Арашукова на два месяца.

Следствие считает, что он может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Помимо организации убийств, Арашуков подозревается в давлении на свидетеля, а также в участии в преступном сообществе, организованном его отцом Раулем - его арестовали вслед за сыном в Санкт-Петербурге. Арашукова-старшего следствие подозревает в организации хищения газа у "Газпрома" на сумму в 30 миллиардов рублей.

По этому же уголовному делу арестован двоюродный брат Рауфа Арашукова и ещё несколько человек. Часть подозреваемых объявлены в федеральный розыск.

Отец и сын Арашуковы своей вины не признают.