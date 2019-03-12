Двух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в вузы

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении более пятидесяти человек, в том числе двух голливудских актрис, подозреваемых в мошенничестве при поступлении их детей в элитные американские вузы. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По версии ФБР, обвиняемые мошенническим путём смогли обеспечить своим детям места в Йельском университете, Стэнфордском университете и Джорджтаунском университете. Среди подозреваемых — актрисы Фелисити Хаффман и Лори Локлин, играющие в американских сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Полный Дом". По версии следствия, обвиняемые платили другим детям за то, чтобы они сдавали тесты под именами поступающих. Также было выявлено несколько случаев, когда абитуриентам предоставлялись ответы на вопросы во время проведения вступительных экзаменов.

Некоторые из родителей давали взятки тренерам спортивных команд университетов, чтобы те зачисляли их детей в спортсмены, даже если они до этого вообще не занимались данным видом спорта. (талантливые спортсмены, выступающие в командах американских университетов, поступают в элитные вузы без экзамена — РС). Кроме того, Хаффман обвиняется в том, что перевела пятнадцать тысяч долларов неназванному учебному заведению под видом благотворительности. Взамен университет организовал сдачу вступительных экзаменов для её дочери, поручив другому студенту написать тест вместо неё, считают в ФБР.

Выявленные факты касаются 2011 года. При этом следователи предполагают, что махинации случались и позже. Всего по делу проходят 50 человек