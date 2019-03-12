Израиль после столкновений закрыл старый город Иерусалима

Израильские власти закрыли Храмовую гору, территорию вокруг мечети эль-Акса и входы в старый город Иерусалима, после того, как в полицейский пост недалеко от мечети неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. После этого возобновились столкновения между палестинцами и представителями правоохранительных органов, сообщает местная пресса.

По данным издания Haaretz, во вторник полиция проникла на территорию иерусалимской Храмовой горы после нападения на находящийся там полицейский пост. В связи с нападением правоохранители задержали не менее трёх человек. Якобы задержаны также несколько работников администрации мечети.

При этом представители администрации мечети отрицают факт нападения на полицейский пост на Храмовой горе: по их мнению, история выдумана израильскими властями для приобретения полного контроля над религиозным комплексом.

Столкновения возле эль-Акса продолжаются уже несколько недель. Около месяца назад администрация мечети вновь открыла одно из его зданий для верующих, шестнадцать лет после того, как его закрыли израильские власти. Суд в Иерусалиме в начале марта обязал вновь закрыть здание, которое используется как мечеть и где, по мнению израильских властей, действуют группы, связанные с Хамасом. После возобновления столкновений, решение суда было отложено на одну неделю.