США отказались запрещать полёты самолётов "Боинг 737 MAX 8"

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не стало запрещать полёты самолётов "Боинг 737 MAX 8", несмотря на две авиакатастрофы за последние полгода.Ведомство не выявило системных проблем. Другие органы гражданской авиации также не предоставляли информации, которая могла бы оправдать такую меру, говорится в твиттере организации.

Ранее о целесообразности запрета эксплуатации этой модели "Боинга" заявил сенатор-республиканец Тед Круз. Он также сообщил о намерении провести слушания, чтобы убедиться в надёжности авиапромышленности США.

Накануне ситуацию с эксплуатацией самолетов "Боинг 737 MAX"президент США Дональд Трамп обсудил с главой компанииBoeing Деннисом Мюлленбургом. По данным источников The New York Times, в личной беседе по телефону Мюлленбург убедил Трампа в надежности самолётов этой модели. Другие подробности разговора не сообщаются.

10 марта "Боинг-737 MAX 8" потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами катастрофы стали 157 человек. В октябре в Индонезии разбился самолёт этой же модели. Тогда погибли 189 человек.Оба раза самолёты упали на землю спустя несколько минут после взлёта.

Ряд стран после этого ввели запрет на полёты самолётов этого типа. Речь идёт о Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Китае, Австралии, Индонезии, Новой Зеландии, Фиджи и Казахстане. С 13 марта полёты "Боинг-737 MAX 8" приостановила российская авиакомпания S 7 Airlines.