Саакашвили заявляет, что купил билет в Киев на 1 апреля

Бывший президент Грузии и лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, лишённый украинского гражданства и живущий сейчас в Нидерландах, заявил, что намерен прилететь в Киев 1 апреля - на следующий день после выборов президента Украины.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Саакашвили, который в 2015 году получил украинское гражданство и стал главой Одесской областной администрации, а спустя два года был этого гражданства лишён, сказал, что он уже купил авиабилет из Варшавы в Киев и днём 1 апреля намерен прилететь в столицу Украины.

Саакашвили подчеркнул, что уверен, что нынешний президент Украины Пётр Порошенко, лишивший его гражданство, не выйдет во второй тур выборов. "После этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину", - заявил Саакашвили.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии украинской службе Би-би-си сказал, что "данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года".

После того, как Михаил Саакашвили был лишён гражданства, он, несмотря на официальный запрет, смог прорваться на территорию Украины. Его соратники помогли ему пересечь границу с Польшей. Власти тогда не стали арестовывать Саакашвили, и он несколько месяцев провёл на Украине, организуя акции протеста против Порошенко. 12 февраля 2018 года Саакашвили, однако, был задержан и на самолёте выдворен из Украины. Ему запретили въезд в страну на три года. Саакашвили официально сейчас лицо без гражданства, он получил право на жительство в Нидерландах. Сам он называет своё лишение украинского гражданства незаконным.

На выборах президента Украины 31 марта Саакашвили активно не агитирует за кого-либо из кандидатов, однако пожелал успеха Юлии Тимошенко.

По последним опросам, лидирует комик Владимир Зеленский, а Порошенко и Тимошенко борются за второе место, которое даёт выход во второй тур.