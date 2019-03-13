Индонезия расследует вмешательство российских хакеров в выборы

В Индонезии перед президентскими выборами увеличилось число кибератак на базу данных избирателей. Об этом сообщил глава генеральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Будиман. Часть атак, по его словам, осуществляют хакеры из России и Китая, - сообщает агентство Bloomberg. Начато расследование.

Глава комиссии утверждает, что атаки совершаются почти каждый час. Хакеры создают так называемых "призрачных" избирателей и поддельные документы, удостоверяющие личность. Глава комиссии отметил, что остаётся неясным, пытаются ли хакеры таким образом сорвать выборы или помочь одному из кандидатов.

Избирательная комиссия также недавно встретилась с представителями Facebook, Twitter и Google alphabet, чтобы предотвратить использование социальных сетей для распространения дезинформации. По словам Будимана, для наблюдения за ходом голосования приглашены международные специалисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения о вмешательстве в избирательный процесс в Индонезии. "Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, тем более в электоральные процессы", — заявил Песков.

Президентские выборы в Индонезии намечены на 17 апреля. В них примет участие нынешний глава государства Джоко Видодо, который добивается переизбрания на второй срок. Его основным соперником снова выступит Прабово Субианто.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы других государств. В США российское вмешательство в выборы 2016 года расследует спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва считает обвинения ложными.