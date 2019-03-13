Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации в среду отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете на размещение хостелов в российских жилых домах. Как сообщает "Интерфакс", против законопроекта проголосовал 151 человек, двое высказались "за", четверо воздержались.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации в целом поддерживает законопроект, но предлагает перенести вступление его в силу на 2020 год, а также доработать документ в согласительной комиссии. Бизнесу нужно время на то, чтобы цивилизованно исполнить закон, подчеркнула председатель Совета Федерации.

Ранее заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой заявил, что если Совфед отклонит законопроект, нижняя палата российского парламента будет готова преодолеть его вето.

6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Для размещения хостела помещение потребуется перевести в нежилой фонд. Авторы законопроекта, в частности, утверждали, что хостелы мешают жильцам многоквартирных домов.