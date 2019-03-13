В Берлине в День равенства зарплат женщины получат скидку на транспорт

Берлинская транспортная компания BVG объявила о введении на один день специальных "билетов для женщин" - со скидкой. Акция в День равенства зарплат призвана обратить внимание на разницу в оплате труда мужчин и женщин в Германии, которая составляет в среднем 21 процент. Именно с такой скидкой женщины смогут 18 марта купить дневной проездной на берлинский транспорт.



Женщины смогут купить билет за 5,5 евро вместо обычных 7 евро. В BVG отмечают, что воспользоваться им могут и трансгендеры. Мужчины, купившие такой билет, будут считаться безбилетниками.



Разрыв в зарплатах по гендерным признаку в Германии остаётся одним из самых высоких в ЕС. День равенства зарплат в Германии обычно проводится на 77-й день года (это 18 марта), что является символичным. По усреднённым данным, на столько дней женщине нужно проработать больше, чтобы её зарплата соответствовала тому, сколько зарабатывает мужчина за год.