ЕСПЧ принял жалобу фотографа Давида Френкеля, избитого в полиции

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу фотокорреспондента Давида Френкеля на "бесчеловечное и унижающее достоинство обращение" и "отсутствие эффективных средств правовой защиты", сообщила представитель пострадавшего в ЕСПЧ Регина Гаязова, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

В декабре 2016 года Френкель был избит в 78-м отделе полиции Санкт-Петербурга. В отдел его доставили после протестной акции активистов ЛГБТ, которую он освещал. Там с ним попытались провести профилактическую беседу, от которой Френкель отказался, после чего один из сотрудников полиции вызвал скорую психиатрическую помощь, чтобы "успокоить" задержанного.

На видеозаписи с камеры наблюдения запечатлено, как трое врачей, применяя силу к спокойно сидевшему Френкелю, привязывают его к стулу, а один из медиков хватает фотографа за шею.

По словам журналиста, в результате он получил порезы, ссадины на руках и синяк на шее.

Позже полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении дела в отношении врачей по статье "побои". В свою очередь, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских, а российский суд признал это решение обоснованным.