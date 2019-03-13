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В Нигерии десятки человек оказались под завалами рухнувшей школы

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В городе Лагос на юго-западе Нигерии обрушилось здание, в котором находилась школа. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы, информации о числе пострадавших пока нет.

The Guardian Nigeria пишет, что под завалами находятся около ста человек, среди которых могут быть погибшие. Пострадавших эвакуируют в больницы.

Reuters отмечает, что это не первый случай обрушения построек в Нигерии, и связывает такие инциденты с использованием ненадёжных стройматериалов и слабым регулированием в области безопасности.

Агентство напоминает, что в 2016 году при обрушении церкви на юго-востоке страны погибли более ста человек.

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