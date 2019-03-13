Правозащитники: сотрудники ИК № 7 до полусмерти избили заключённого

Сотрудники исправительной колонии №7 во Владимирской области избили заключённого Евгения Петерса, сообщила директор юридического бюро Factum Оксана Труфанова со ссылкой на адвоката пострадавшего.

По словам Труфановой, в среду адвокат Евгения Чванова приехала навестить своего подзащитного, однако увидела его в "избитом до полусмерти" состоянии. Чванова утверждает, что Петерс "синий с головы до ног". Она также назвала фамилии избивавших его сотрудников колонии - Быстров и Молчанов. При этом оба, по свидетельствам адвоката, снимали пытки на камеру.

Чванова не смогла зафиксировать следы побоев, так как ей не дали пронести с собой на территорию колонии фотоаппарат. Труфанова, в свою очередь, просит о помощи правозащитное и журналистское сообщество, так как заключённый Петерс, по её мнению, находится "в смертельной опасности".

Ранее жена заключённого Петерса сообщила, что её мужа привезли в "пыточную колонию" вместо СИЗО. После этого к нему в течение нескольких суток не пускали адвоката, не объясняя причин. Диана Петерс предполагала, что в отношении её супруга "совершаются противоправные действия в виде пыток" с целью "оказания давления на него".

"Я думаю, что его могли избить, и, чтобы никто не зафиксировал травмы, к нему никого не пускают", - писала Петерс на своей странице в Фейсбуке ещё 6 марта.



Она также посчитала необходимым сообщить, что её муж "не намерен кончать жизнь самоубийством" и "относится к суицидальным действиям крайне отрицательно".

В Федеральной службе исполнения наказаний пока не прокомментировали сообщение о пытках заключённого во Владимирской колонии.