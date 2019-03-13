В минфине США создали стратегическое подразделение по России

Министерство финансов США создало стратегическое подразделение по России в составе Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.

Всего было создано шесть подобных подразделений, все они направлены на решение вопросов самого высокого приоритета. Об этом сообщила замминистра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер.

Так называемые "подразделения стратегического воздействия", помимо российского, были также созданы по Северной Корее, Ирану, террористической группировке "Исламское государство", виртуальной валюте, вопросам прав человека и противодействия коррупции. Детали работы новых структур в письменном заявлении замминистра не раскрываются.

Администрация США внесла в санкционные списки более 270 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В их число входят санкции, введённые в апреле 2018 года против бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний (против трёх из них санкции впоследствии сняли после изменений в структуре собственников). Решения о включении в санкционный список как правило принимает министерство финансов.

Первые санкции в отношении России были введены в 2014 году США, Евросоюзом и присоединившимися к ним странами из-за аннексии Крыма и роли России в конфликте на востоке Украины. В 2018 году США и ЕС заявляли о возможных новых санкциях из-за подозрений во вмешательстве России в американские президентские выборы и отравления Сергея и Юлии Скрипаль, в котором обвиняют российские спецслужбы. "Мы также нацелены на российские компании, причастные к уклонению от санкций. Например, в нашей программе по Северной Корее мы ввели санкции против российского банка и судоходных компаний. В программах по Сирии и Ирану в списки попала дочерняя компания Министерства энергетики России", — заявила замминистра финансов.