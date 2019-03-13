"Расстроен, что дешево". Странная история с "покушением" на Киркорова

Один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале дал показания о том, что это было покушение на убийство певца. По его версии, заказчиком убийства популярного исполнителя выступил Максим Галкин. Артист якобы приревновал к Киркорову свою супругу Аллу Пугачеву, сообщает сайт "Кавказ.Реалии".

Ранее этот издание писало о задержании в октябре 2017 года предполагаемых членов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". По версии правоохранительных органов, задержанные хотели устроить взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля того же года.

Сначала отказались, потом обвинили

По словам адвоката Исрафила Гададова, в конце прошлого года следствие отказалась инкриминировать обвиняемым подготовку теракта на концерте Киркорова – в связи с отсутствием состава преступления. Однако 4 марта соответствующее обвинение (ст.30 и ст.205 УК) им все-таки предъявили. По версии следствия, двадцатилетний Хидирнеби Казуев изготовил бомбы, которые должны были взорваться на концерте Киркорова в махачкалинском ресторане "Хазар". Однако план не удался, и следователи объясняют это тем, что территорию ресторана охраняли полицейские, а обвиняемые в терроризме были плохо подготовлены и не сумели проникнуть внутрь.

Казуев не согласен с обвинением и заявляет, что не намеревался совершать теракт, а собирался убить Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина.

"Примерно в начале 2017 года, когда он находился в Москве, к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство артиста Киркорова. Получив от него согласие, Максим Галкин передал ему в качестве аванса 1 млн рублей, сотовый телефон марки 'Нокиа' и сим-карту оператора сотовой связи", – так изложена версия Казуева в материалах уголовного дела.

"Он очень расстроен, что так дешево"

Совершить убийство Киркорова во время концерта в Махачкале, по версии обвиняемого, он отказался из-за того, что при этом могло бы пострадать множество людей. "По какой причине Максим Галкин хотел убить Киркорова, ему не известно, но из разговора он понял, что из-за ревности к Алле Пугачевой", – говорится в документе. Обвиняемый ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей Галкина, Киркорова и Пугачевой и проведении очной ставки, однако в этом ему было отказано с формулировкой, что изложенное им объективно ничем не подтверждается.

"После ознакомления с материалами дела мы будем ходатайствовать о вызове в суд и Максима Галкина, и Филиппа Киркорова, и Аллы Пугачевой", – заявил в беседе с "Кавказ.Реалии" адвокат Исрафил Гададов. По его словам, защита намерена добиваться проверки версии Казуева через Генеральную прокуратуру. В пресс-службе дагестанского МВД отказались комментировать дело, отметив, что его расследование уже завершено.

Просыпаются не только люди, но и их фантазии

Максим Галкин не комментирует происходящее, но записал шуточное видео, где просит журналистов не звонить Киркорову, так как тот очень расстроен тем, что его жизнь оценена так дешево. "Открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна, наконец, наступила. Люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. Я уважаю труд журналистов, конечно же, когда снег сошел и они увидели эти фантазии, они захотели сделать новость. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, только не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево", – сказал Галкин.

На звонок корреспондента "Кавказ.Реалии" по номеру телефона Филиппа Киркорова ответила домработница артиста. "Все вопросы к директору Филиппа", – заявила она. Директор Киркорова на звонки не отвечает.