В Тюмени председателя регионального отделения "Партии перемен" Никиту Кифорука вызвали в прокуратуру из-за помощи в организации форума "Свободные люди". Как сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалий" сам активист, в мероприятии он участвовал в качестве волонтёра.

Уведомление о вызове в прокуратуру Кифоруку принесли 11 марта двое людей в гражданской одежде, которые ждали активиста у квартиры. Они представились гражданскими лицами, но позже одного из них адвокат Кифорука опознала как полицейского. После этого он признал своё отношение к правоохранительным органам, второй назвался бывшим сотрудником полиции. Полицейские пообещали, что если Кифорук не явится в прокуратуру, то к нему придут "другие люди".

12 марта активист с защитником приехали в прокуратуру. Сотрудник ведомства попытался защитника удалить, требовал у неё диплом о профессиональном образовании.

Сотрудник прокуратуры спрашивал о роли Кифорука в форуме "Свободные люди". Когда он отказался отвечать, сославшись на статью Конституции, следователь стал хамить. Затем активисту вручили уведомление о том, что 18 марта в отношении него будет возбуждено административное дело за осуществление деятельности нежелательной организации".

Затем у Кифорука забрали уведомление, поскольку он его попытался сфотографировать. Копию уведомления активисту не дали, а его защитнику не разрешили ознакомиться с материалами дела.

Гражданский форум "Свободные люди" с участием правозащитников и оппозиционных политиков состоялся в Тюмени 23 февраля. Организатором форума выступала "Школа местного самоуправления".