Кадыров: Заур Дадаев невиновен в убийстве Бориса Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не верит в виновность Заура Дадаева в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале. По словам чеченского лидера, Дадаев является настоящим патриотом России. Кадыров также отметил, что видел Дадаева "в боевой обстановке, когда в тяжёлом бою были уничтожены около 15 особо опасных террористов".

Заявление Кадырова последовало вскоре после принятия Конгрессом США резолюции с призывом провести международное расследование убийства Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению. "У меня никогда не было и нет никаких активов ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Америке. В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам", - написал глава Чечни.

Борис Немцов был одним из главных оппонентов президента Владимира Путина. Лидер российской оппозиции был застрелен около Кремля на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, в числе которых Заур Дадаев. Суд приговорил его к 20 годам колонии. Заказчик убийства не установлен.

13 марта Конгресс США, помимо резолюции с призывом о международном расследовании убийства Немцова, принял три законопроекта с целью противодействовать политике Москвы и против президента Владимира Путина. Один из законопроектов под названием KREMLIN Act касается минимизации вмешательства со стороны России и ограничения российских разведывательных сетей. Законопроект "О прозрачности в отношении Владимира Путина" требует от американской разведки представить данные о размерах доходов и имуществе президента России. Третий законопроект запрещает правительству США признавать аннексированный Крым территорией России. Кремль назвал действия Конгресса "русофобскими потугами" и призвал не воспринимать их всерьёз.