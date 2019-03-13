Националисты в Бишкеке призвали к запрету ЛГБТ-пропаганды

В столице Киргизии Бишкеке члены националистического движения "Кырк Чоро" вышли на митинг против марша женской солидарности. Он прошел 8 марта. Националистов возмутило присутствие на марше представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники митинга потребовали наказать организаторов шествия и тех, кто согласовал акцию. Они также призвали принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. В противном случае националисты грозят более масштабными протестами. После митинга у мэрии националисты направились к зданию парламента, где передали письмо на имя спикера, премьер-министра и президента.

Сегодня же на заседании парламента Киргизии прозвучало мнение, что подобные марши нельзя допускать, чтобы "не втаптывать в грязь местные традиции и культуру". Но отдельной дискуссии на эту тему законодатели устраивать не стали.