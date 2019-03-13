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Госдепартамент США представил ежегодный доклад о правах человека

Майк Помпео

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Глава Госдепартамента США Майк Помпео представил ежегодный доклад о правах человека в мире. В этом году одной из основных тем доклада стала ситуация с положением мусульман-уйгуров в автономном районе Китая Синьцзяне.

США и страны Запада, а также правозащитные организации, заявляют, что Китай помещает уйгуров и других мусульман в концентрационные лагеря и проводит этническую и религиозную чистку.

Пекин уверяет, что осуществляет программу по борьбе с радикализацией. По словам китайских властей, лагеря являются центрами трудового обучения, где людей знакомят с законами страны и обучают китайскому языку.

Ранее Помпео сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность ввести санкции в отношении китайских чиновников, ответственных за нарушения прав уйгуров.

Помимо прочего, Помпео указал также на нарушения прав граждан в Иране и раде стран Латинской Америки.

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